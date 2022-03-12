نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 3 مكونات فقط.. طريقة عمل فطائر الطاسة السائلة بدون عجن ولا تخمير في 10 دقائق ألذ وأحلي وجبة عشاء في المقال التالي
فطائر العشر دقائق من الوجبات الخفيفة التي من السهل جدا تحضيرها في البيت دون الحاجة الي استخدام مكونات معقدة او استخدام الفرن او الحاجة الي الانتظار لتخمر العجينة بجانب انها وجبة غذائية متكاملة, والفطائر من الوجبات التي يفضلها الكثير في فصل الشتاء وخاصة في الليل, ولذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل الفطائر السائلة بسهولة في البيت, وسنتطرق خلال هذا المقال الي ذكر طريقة عمل الفطائر السائلة في البيت بسهولة والحصول على نتيجة جيدة, واهم الحشوات التي يمكن استخدامها مع الفطائر.
ما هي المكونات اللازمة لعمل فطائر العشر دقائق
- ثلاث اكواب دقيق.
- حبتان من البيض.
- كوب ونصف ماء.
- ربع كوب زيت.
- ثلاث ملاعق حليب جاف.
- نصف معلقة ملح.
- معلقة سكر.
الطريقة الصحيحة لتجهيز فطائر الطاسة السائلة في خمس دقائق
الفطائر من اكثر المعجنات التي يفضلها الكثير حيث يمكن تناولها في الافطار مع كوب شاي او في العشاء وتعد فطائر الطاسة من الوجبات المغذية التي يمكن استخدامها مع الاطفال في المدارس او تناولها كوجبة عشاء ولتحضيرها يجب اتباع الاتي:-
- يتم نخل الدقيق جيدا في اناء عميق ويضاف اليه الحليب المجفف والملح والسكر ويقلب المكونات الجافة معا.
- يضاف البيض ويقلب ويضاف الزيت ويقلب كل المكونات معا ويوضع الماء بالتدريج مع التقليب بمضرب سلك, وبعد ان يختفي الدقيق تمام يوضع الزيت وبعد ذلك يتم التقليب جيدا حتى تتجانس كل المكونات.
- في طاسة على النار بها معلقتين زيت يوضع كمية من العجينة السائلة ويوضع بها الحشو المفضل وتترك حتى تنضح مع تقليبها على كل الجهات.
- يمكن حشو الفطائر باستخدام البيض لاضافة لها قيمة غذائية حيث يتم خفق حبة بيض يوضع عليها ملح وفلفل وتوضع على العجينة في الطاسة وتغطي حتى تنضح مع العجينة وتقدم الفطائر.
- يمكن استخدام الطماطم والفلفل الاخضر المقطعان شرائح في حشو الفطائر ويوضع معهم كمية من الجبن بأي نوع مفضل مثل الرومي والموتزريلا, وتغطي ايضا حتى تنضج مع الفطائر.
- يمكن استخدام صوص الشكولاتة مع الفطائر او اي صوص اخر مفضل.
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