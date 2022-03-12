ب 3 مكونات فقط.. طريقة عمل فطائر الطاسة السائلة بدون عجن ولا تخمير في 10 دقائق ألذ وأحلي وجبة عشاء

فطائر العشر دقائق من الوجبات الخفيفة التي من السهل جدا تحضيرها في البيت دون الحاجة الي استخدام مكونات معقدة او استخدام الفرن او الحاجة الي الانتظار لتخمر العجينة بجانب انها وجبة غذائية متكاملة, والفطائر من الوجبات التي يفضلها الكثير في فصل الشتاء وخاصة في الليل, ولذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل الفطائر السائلة بسهولة في البيت, وسنتطرق خلال هذا المقال الي ذكر طريقة عمل الفطائر السائلة في البيت بسهولة والحصول على نتيجة جيدة, واهم الحشوات التي يمكن استخدامها مع الفطائر.

ما هي المكونات اللازمة لعمل فطائر العشر دقائق

ثلاث اكواب دقيق.

حبتان من البيض.

كوب ونصف ماء.

ربع كوب زيت.

ثلاث ملاعق حليب جاف.

نصف معلقة ملح.

معلقة سكر.

الطريقة الصحيحة لتجهيز فطائر الطاسة السائلة في خمس دقائق

الفطائر من اكثر المعجنات التي يفضلها الكثير حيث يمكن تناولها في الافطار مع كوب شاي او في العشاء وتعد فطائر الطاسة من الوجبات المغذية التي يمكن استخدامها مع الاطفال في المدارس او تناولها كوجبة عشاء ولتحضيرها يجب اتباع الاتي:-