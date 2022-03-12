ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني مجربتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك

يعد الاهتمام بالبشرة من أهم أولويات المرأة والتي تحتاج منها إلى رعاية واهتمام، لذلك تلجأ كثير من السيدات إلى شراء منتجات وكريمات للعناية بالبشرة بأسعار غالية، والتي تعتبر في كثير من الأحيان ضارة بالبشرة نظرا لاحتواها على مواد كيميائية، أو تقوم بعض النساء بتجريب الكثير من الوصفات والتي أحيانا تكون غير مجديه، ولكن سوف نوضح لكم وصفة من مكون يعتبر من أكثر المكونات الطبيعية التي تكون غنية بالعديد من الفوائد للبشرة وسوف نعرض لكم في هذا المقال وصفة سحرية تساعد على تفتيح ونضارة البشرة والتخلص من البقع وحبوب البشرة.

مكونات تحضير الوصفة

يعتبر الخيار من الخضروات الغنية بالألياف والتي تساعد على ترطيب ونضارة البشرة، كما أنه يوجد بها العديد من الفيتامينات التي تفيد البشرة لذلك سوف نوضح لكم مكونات تحضير وصفة الخيار بالصابون والتي تعتبر من أكثر الوصفات السحرية التي تساعد على نضارة وإشراق البشرة.

عدد 2 من الخيار.

ملعقتان من زيت الزيتون.

قطعة من صابونة وجه عادية.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من الزيت العطري.

طريقة تحضير وصفة الصابون والخيار

وبعد أن تعرفنا على مكونات تحضير الوصفة والتي تعتبر سهلة وغير مكلفة سوف نوضح لكي سيدتي طريقة التحضير، بطريقة سهلة وبأقل وقت وجهد وبطريقة تعطي نتائج مضمونه وفعالة.

نحضر وعاء ونقوم ببشر قطعة الصابون ونتركها جانبا.

نقوم ببشر قطعتان الخيار ثم نأخذ المياه الناتجة عنهم ونضعها في إناء على النار.

ثم نبدأ في إضافة الصابون المبشور على ماء الخيار ونقلب الخليط على نار هادئة.

نستمر في تقليب الخليط ونقوم بإضافة ملعقة الزيت العطري حتى يصبح متماسك ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.

نقوم بوضح هذا الخليط لمدة ساعة في الثلاجة حتى يتماسك، نستخدم قطع الصابون هذه في غسيل الوجه والتي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة، والتخلص من آثر الحبوب.

فوائد الخيار للبشرة

وبعد أن تعرفنا على أسرار وصفتنا الفعالة في علاج كثير من مشاكل البشرة سوف نوضح لكم فوائد الخيار للبشرة موضحه في النقاط التالية.