طريقة عبقرية تحويل كوب حليب الي كريم شانتيه بتاع الحلواني بملعقة واحدة فقط ووفري 60 جنية

طريقة عمل الكريم شانتيه بمكونين انين في مطبخك

الكريم شانتيه من افضل انواع الكريمات التي تستخدم على نطاق واسع مع الكثير من الحلويات منها الكيك لتحويلها الي تورتة, والجلاش وبلح الشام والعديد من الحلويات الاخري, ولكن دائما ما يواجه الكثير مشكلة وهي تكلفة شراؤه العالية جدا من المحلات, لذلك اتجه الكثير الي البحث عن طريقة يمكن تحضير الكريم شانتيه في البيت بسهولة بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت, وخلال السطور القادمة سنوضح طريقة تجهيز الكريم شانتيه في البيت بسهولة ويصبح مثل المطاعم بل أفضل بكثير وألذ في الطعم.

أفضل طريقة لتجهيز الكريم شانتيه في المنزل بأقل تكلفة

شراء بودرة الكريم شانتيه الخام من المحلات يعد مكلف جدا ويمكن من السهل جدا استبدال الكريم شانتيه الجاهز بكريم شانتيه يتم تحضيره في البيت بسهولة دون الحاجة الي استخدم مكونات معقدة وغالية ويتم تجهيزه كالتالي:-

يتم وضع عدد خمسة من بياض البيض في اناء عميق وجاف ويتم وض معلقة كبيرة من الفانيليا ويفضل الفانيليا السائلة, ويتم خفق الخليط بمضرب كهربائي قوي لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يتضاعف حجمه ويصبح قوامه خفيف ويتحول لونه الي الابيض.

في اناء يوضع نصف كوب من السكر وعليه ربع كوب من الماء وتقلب كل منهم ويوضع على نار هادئة عشر دقائق حتى يذوب السكر تماما وبعد ذلك يرفع من النار ويترك حتى يبرد تماما.

يضاف خليط السكر بالتدريج على بياض البيت مع التقليب بالمضرب الكهرباء لحين الانتهاء من الكمية وبعد ذلك يوضع الكريم شانتيه في الثلاجة ساعتين ويتم وضعه في القمع الخاص بالتزيين وبعد ذلك يتم استخدامه مع الحلويات.

كيفية تحضير الكريم شانتيه البودر والحصول على القوام المظبوط

يعاني الكثير ممن يستخدمن الكريم شانتيه من عدم القدرة على ضبط القوام المناسب لاستخدامه مع الحلويات وذلك بسبب عدم استخدام المقادير المناسبة ويتم تحضيره بوضع كوب من بودر الكريم شانتيه ويضاف عليه كوب من اللبن المثلج ويخفق الخليط جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح مثل الفوم ويكون خفيف ويمكن استخدام المضرب اليدوي ولكن يحتاج الي وقت اطول للوصول للقوام المناسب.