بأقل التكاليف تعلمي طريقة عمل البقلاوة في المنزل وبمكونات بسيطة وخطوات سهلة

تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة في الوطن العربي، ويتم تقديمها بأكثر من طعم وأكثر من شكل، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ، وهناك البقلاوة بالقشطة والبقلاوة بالقرفة، والبقلاوة بالمكسرات، والبقلاوة بالفسدق، والبقلاوة السادة، وتعتبر طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وسريعة، لكن لكي تحصلي عن نفس طعم البقلاوة الجاهزة فاحرصي على تحضيرها بالسمنة البلدي، فهي المكون الأساسي في تحضيرها، فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل البقلاوة في المنزل.

البقلاوة إحدى الحلويات الشرقية المميزة الذي اعتدنا على تناولها بشكل دائم وشركائها من المحلات، لاسرتنا، للمناسبات و للضيوف أيضًا كما أنها من حلويات شهر رمضان الكريم الذي تتميز بها كل مائدة، ولذلك فقد يود الكثير من النساء معرفة طريقة تحضيرها بشكل تفصيلي في المنزل توفيرًا لشرائها، وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البقلاوة اللذيذة في المنزل

اصنعي لاولادك وعائلتك اشهى الحلويات التي سوف يستمتعون بها بالتأكيد وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الجلاش الطرى.

كوب من المكسرات المجروشة.

خمس ملاعق من الزبدة الطرية.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ربع كوب من الفستق الحلبي المجروش.

طريقة التحضير

قومي بإحضار صينية مناسبة الحجم.

امسحي الصينية بالزبدة.

ضعي طبقة من الجلاش، وادهنيها بالزيت.

كرري هذه الخطوات لنصف كمية الجلاش، ويتم وضعه في الصينية بالضغط عليه.

ضعي الحشو في المنتصف مع توزيعه بشكل أفضل.

قومي بوضع كل طبقة من طبقات الجلاش المطبقيه ولكن بعد مسحها بالزبدة جيدًا.

اضغطي على الصورة جيدًا.

قومي بتقطيع الجلاش إلى مربعات متساوية سواء كانت صغيرة وكبيرة حسب الرغبة.

ادخلي الصينية بداخل الفرن وذلك على درجة حرارة لا تزيد عن ١٨٠ درجة.

اتركيها حتى يتغير لون البقلاوة من الاسفل ويصبح ذهبي اللون.

ثم ارفعيها تحت الشواية للحصول على نفس اللون للوجه أيضًا.

قومي بإخراجها من الفرن بعد الانتهاء من نضجها، ثم صبي عليها الشربات على الوجه بشكل كامل.

اتركيها بعد ذلك بداخل الثلاجة حتى تبرد، ويتم تقديمها وتناولها بعد ذلك بألف هنا وشفا.

طريقة تحضير شربات البقلاوة

المكونات

كوبين من السكر.

كوب من المياه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير شربات البقلاوة