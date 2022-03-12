نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من الصيدلية قنبلة لتبييض البشرة 7 درجات والتخلص من البقع الداكنة والكلف والنمش في 3 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة البيضاء الصافية من أكثر الاهداف التي تحلم كل سيدة الوصول اليها, فعادة ما تتعرض البشرة للحبوب والجفاف وتتعرض للاسمرار بسبب اشعة الشمس والعديد من العوامل الاخري, يبحث الكثير من السيدات عن كريم طبيعي من الصيدلية يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من كل مشاكلها وجعلها بيضاء صافية, وهناك العديد من الكريمات الخاصة بالتفتيح ولكن أغلبها يحتوي على مواد كيميائية تسبب ضرر كبير للجلد مع المدي البعيد ولذلك سنوضح خلال السطور القادمة أفضل الكريمات الطبيعية لتبيض الجلد من الصيدلية.

كيفية استخدام كريم كرباميد لتبض البشرة والقضاء على البقع الغامقة وتجاعيد الجلد

كريم كرباميد من افضل انواع الكريمات الموجودة في الصيدلية حيث ان كل مكوناته طبيعية ولا يحتوي على اي مواد مضرة بالجلد ويمكن استخدامه في التخلص من الجفاف وترطيب الجلد بصورة عالية, ويساعد في تقشير البقع الداكنة من البشرة ويعمل على شد الجلد ويمكن استخدامه مع بعض المكونات الطبيعية لتبيض البشرة بشكل فوري:-

يتم وضع معلقتين من كريم كرباميد في طبق ويوضع عليهم معلقة شبة بودر ويقلب كل منهم معا.

يضاف على الخليط معلقة نشا ومعلقة ماء ورد ويقلب كل المكونات وبعد ذلك يتم استخدامها على البشرة.

يوضع الكريم على البشرة كل يوم في الليل ويترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم تنظيف البشرة منه.

كيفية استخدام كريم ستارفيل لتبيض البشرة بشكل فوري

كريم ستارفيل من الكريمات الطبيعية التي لا تسبب اي خطوط في البشرة او اي تصبغات بيضاء مثل كريمات التفتيح الاخري, ويساعد بشكل كبير على التخلص من بقع البشرة كما انه يخلص البشرة من الرؤوس السوداء, ويساعد هذا الكريم في الحماية من اشعة الشمس المضرة ويقلل من المسام التي تظهر في الجلد ويحتوي الكريم على العديد من الفيتامنيات الطبيعية التي تغذي خلايا البشرة وتساعد في اعطاء مظهر مشرق للبشرة وصحي, ويتم استخدام هذا الكريم مرتين في اليوم ويمكن استخدامه قبل الخروج حيث يفتح البشرة لاكثر من درجة بشكل فوري, ويوضع طبقة رقيقة منه فقط على الجلد لاداء الغرض.