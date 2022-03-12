طريقة تحضير صوص المايونيز بدون بيض السريع بطريقة سهلة ومضمونة مثل الجاهز

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طريقة تحضير المايونيز بدون بيض من أكثر المقبلات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات لمعرفة طريقة تحضيرها، من المعتاد أن يتم إضافة بيض على المايونيز وهذا مزعج لبعض الأشخاص فهناك العديد الذين لا إضافة البيض على الوصفات، ولهذا حرصنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني تقديم أسهل وأضمن طريقة لتحضير المايونيز بدون بيض مقادير بسيطة جدًا و طريقة التحضير ولن تستغرق سوى بعض الدقائق فقط تقومين بتحضيره كل يوم ولن تلجأ بعد الآن بشرائه من الخارج ستحضرينه بيدك من المنزل بأسهل الطرق.
مقادير المايونيز بدون بيض
أصبح يستخدم صوص المايونيز في العديد من الوصفات و المقبلات فهو من أشهر المقبلات التي تقدم في المطاعم بجانب الوجبات السريعة، وهناك العديد من الطرق لتحضيرها ولكننا سنقدم لكم طريقة بسيطة جدًا وغير مكلفة، والمكونات هي:
- كوب وربع من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- ملعقة صغيرة من المستردة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
طريقة تحضير المايونيز بدون بيض
- في البداية نأتي بخلاط الكهربائي و نقوم بوضع الحليب السائل ونضع عليه الزيت.
- بعد ذلك نقوم بضرب هذه المكونات ضرب متقطع لكى يتجانسوا مع بعضهم ويصبح قوام ثقيل.
- لابد أن يثقل قوام الحليب مع الزيت لكى يتماسك المكونات ويصبح قوام المايونيز ناعم.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و 2 ملعقة من عصير الليمون ونقوم بضرب هذه المكونات مع بعضهم البعض حتى يمتزجا.
- نقوم بإضافة الخل الأبيض وملعقة صغيرة من المستردة.
- بعد ذلك نقوم بضرب كافة هذه المكونات جيدًا لكي يختلط المكونات ويصبح قوام المايونيز بدون بيض ناعم مثل الجاهز تمامًا.
- نوقف ضرب المايونيز ونأتي ببرطمان زجاجي معقم ونظيف.
- ثم نقوم بسكب خليط المايونيز بدون بيض في البرطمان ثم نغلق البرطمان بشكل جيد.
- يحفظ صوص المايونيز في الثلاجة كحد أقصى 10 أيام فقط، لذلك من الأفضل أن تقومي بتحضير كمية قليلة من الصوص وتحضيره مرة أخرى فهو سريع.
- عند الاستخدام قومي باستخدام معلقة نظيفة لكى تستطيعين الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة.
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