طريقة تحضير صوص المايونيز بدون بيض السريع بطريقة سهلة ومضمونة مثل الجاهز

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض من أكثر المقبلات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات لمعرفة طريقة تحضيرها، من المعتاد أن يتم إضافة بيض على المايونيز وهذا مزعج لبعض الأشخاص فهناك العديد الذين لا إضافة البيض على الوصفات، ولهذا حرصنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني تقديم أسهل وأضمن طريقة لتحضير المايونيز بدون بيض مقادير بسيطة جدًا و طريقة التحضير ولن تستغرق سوى بعض الدقائق فقط تقومين بتحضيره كل يوم ولن تلجأ بعد الآن بشرائه من الخارج ستحضرينه بيدك من المنزل بأسهل الطرق.

مقادير المايونيز بدون بيض

أصبح يستخدم صوص المايونيز في العديد من الوصفات و المقبلات فهو من أشهر المقبلات التي تقدم في المطاعم بجانب الوجبات السريعة، وهناك العديد من الطرق لتحضيرها ولكننا سنقدم لكم طريقة بسيطة جدًا وغير مكلفة، والمكونات هي:

كوب وربع من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من المستردة.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض