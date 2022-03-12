لو عندك كوب سكر أعملي غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

غزل البنات من أكثر أنواع الحلوى التي يحبها جميع الأطفال في كافة دول الخليج، مع اختلاف أسمائها في كل دول، ففي مصر يطلق عليه غزل البنات، وفي العراق والأردن يطلق عليه شعر البنات، وفي الخليج يطلق عليه لحية الشايب أو لحية بابا، وفي تونس تسمى لحية جدي، أما بالنسبة إلى السودان وليبيا تسمى حلوى القطن، كل هذه الأسماء تطلق على غزل البنات، مع العلم أن مكونات موحدة في جميع الدول، وهي السكر ولون طبيعي ويمكن عدم وضعة، نحن سوف نقدم لكم طريقة عمل غزل البنات باستخدام الماكينة في المنزل، مع العلم أن طريقتها سهلة، ويمكن تحضيرها في اسرع وقت ممكن.

استخدام الماكينة في عمل غزل البنات

نحن سوف نقدم لكم طريقة عمل غزل البنات باستخدام الماكينة، مع العلم أن وقت تحضير هذه الوصفة لا يستغرق سوى دقيقتان فقط.

المكونات غزل البنات:

كوبين من السكر.

ماكينة عمل غزل البنات.

أعواد رفيعة مصنوعة من البلاستيك.

طريقة التحضير:

نحضر الماكينة غزل البنات، ويتم تشغيلها لمدة خمس دقائق قبل البدء في التحضير.

نضع السكر في منتصف الماكينة.

نأخذ الأعواد البلاستيكية، ثم نقوم بلفها في منتصف الماكينة ويتم تشابك غزل البنات عليها. يمكن إعادة هذه الخطوات حتى تنتهي من كمية السكر كلها.

يمكن إضافة لون طبيعي على السكر، لجذب انتباه الأطفال.

طريقة تحضير غزل البنات باستخدام الفانيليا

نعرض لكم طريقة عمل غزل بنات بالفانيليا، وتتميز هذه الوصفة بطعمها المميز، بالإضافة إلى الرائحة الرائعة والجذابة.

المكونات:

ثلاث أكواب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لون طبيعي، ويمكن الاستغناء عنه على حسب الرغبة.

طريقة التحضير: