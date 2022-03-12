نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان عمرك 50 سنة.. دهنة من زيت جونسون والفازلين بياض ونعومة البشرة وأزالة التجاعيد والهالات السوداء نهائيا في المقال التالي
يعتبر الاهتمام بالبشرة لدي كثير من السيدات من أهم الأمور التي تشغلها وتلجأ إلى شراء كثير من الكريمات ومنتجات للبشرة بأسعار غالية، كما أنه لا تستطيع جميع السيدات شرائها وحيث تحتوي بعض هذه الكريمات في كثير من الأحيان على مواد مضرة للبشرة، نظرا لاحتواها على مواد كيميائية، ولأن بعض أنواع البشرة تكون حساسة جدا فتخاف الكثير من النساء من الوصفات التي توجد بها مواد غير طبيعية، ولذلك تبحثن الكثير من السيدات عن وصفات بمكونات طبيعية وأمنة على البشرة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة طبيعية بمكونات بسيطة وسهلة وبأقل التكاليف.
مكونات تحضير وصفة الفازلين وزيت جونسون
تعتبر وصفة الفازلين وزيت جونسون من أكثر الوصفات تأثيرا وفعالية على البشرة، وذلك نظرا للفوائد التي توجد في كل من الفازلين وزيت جونسون على البشرة وسوف نوضح لكم مكونات تحضير وصفتنا بمكونات سهلة وبسيطة.
- أربعة ملاعق من زيت جونسون.
- ثلاثة ملاعق من الفازلين الطبيعي.
- ملعقتان من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من زيت السعد.
طريقة تحضير الوصفة
وبعد أن تعرفنا على مكونات تحضير وصفتنا والتي تعتبر سهلة وغير مكلفة وتوجد في أغلب المنازل، سوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة بالمنزل بأقل جهد ووقت.
- نحضر إناء ونبدأ في أضافة الثلاث ملاعق من الفازلين، وزيت جونسون بالمقادير السابقة.
- ثم نضيف بعد ذلك ملعقة زيت السعد والذي يساعد على تفتيح البشرة، ونبدأ في وضع ملعقتان ماء الورد.
- نقلب كل هذه المكونات معا حتى تمتزج كلها بشكل جيد وبذلك أصبحت هذه الوصفة جاهزة للاستخدام.
- يمكن الاحتفاظ بها في علبة بلاستيكية واستخدامها عند الطلب.
طريقة استخدام الوصفة
وبعد أن وضحنا لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة سوف نوضح لكم كيفية استخدام هذه الوصفة بحيث تؤدي إلى نتائج فعالة.
- التأكد أولا من نظافة البشرة وعدم وضع أي كريمات ترطيب قبل استخدام الوصفة نكتفي بغسل الوجه بالغسول فقط.
- ننشف الوجه جيدا ثم نبدأ في وضع الخليط على الوجه مع تجنب وضع الماسك تحت العينين.
- نترك الماسك لمدة ساعة على الوجه وبعد ذلك يشطف بالماء جيدا.
- يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين النتائج على بشرتك من أول أسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهما كان عمرك 50 سنة.. دهنة من زيت جونسون والفازلين بياض ونعومة البشرة وأزالة التجاعيد والهالات السوداء نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.