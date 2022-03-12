مهما كان عمرك 50 سنة.. دهنة من زيت جونسون والفازلين بياض ونعومة البشرة وأزالة التجاعيد والهالات السوداء نهائيا

يعتبر الاهتمام بالبشرة لدي كثير من السيدات من أهم الأمور التي تشغلها وتلجأ إلى شراء كثير من الكريمات ومنتجات للبشرة بأسعار غالية، كما أنه لا تستطيع جميع السيدات شرائها وحيث تحتوي بعض هذه الكريمات في كثير من الأحيان على مواد مضرة للبشرة، نظرا لاحتواها على مواد كيميائية، ولأن بعض أنواع البشرة تكون حساسة جدا فتخاف الكثير من النساء من الوصفات التي توجد بها مواد غير طبيعية، ولذلك تبحثن الكثير من السيدات عن وصفات بمكونات طبيعية وأمنة على البشرة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة طبيعية بمكونات بسيطة وسهلة وبأقل التكاليف.

مكونات تحضير وصفة الفازلين وزيت جونسون

تعتبر وصفة الفازلين وزيت جونسون من أكثر الوصفات تأثيرا وفعالية على البشرة، وذلك نظرا للفوائد التي توجد في كل من الفازلين وزيت جونسون على البشرة وسوف نوضح لكم مكونات تحضير وصفتنا بمكونات سهلة وبسيطة.

أربعة ملاعق من زيت جونسون.

ثلاثة ملاعق من الفازلين الطبيعي.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت السعد.

طريقة تحضير الوصفة

وبعد أن تعرفنا على مكونات تحضير وصفتنا والتي تعتبر سهلة وغير مكلفة وتوجد في أغلب المنازل، سوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة بالمنزل بأقل جهد ووقت.

نحضر إناء ونبدأ في أضافة الثلاث ملاعق من الفازلين، وزيت جونسون بالمقادير السابقة.

ثم نضيف بعد ذلك ملعقة زيت السعد والذي يساعد على تفتيح البشرة، ونبدأ في وضع ملعقتان ماء الورد.

نقلب كل هذه المكونات معا حتى تمتزج كلها بشكل جيد وبذلك أصبحت هذه الوصفة جاهزة للاستخدام.

يمكن الاحتفاظ بها في علبة بلاستيكية واستخدامها عند الطلب.

طريقة استخدام الوصفة

وبعد أن وضحنا لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة سوف نوضح لكم كيفية استخدام هذه الوصفة بحيث تؤدي إلى نتائج فعالة.