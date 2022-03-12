وداعاً للاحراج بعد اليوم.. مشروب سحري للتخلص من غازات البطن والانتفاخ نهائيا في ساعتين فقط

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مشروب طرد غازات البطن والانتفاخات هو من أكثر الموضوعات الحيوية التي تختص بمجال الصحة والجمال والعناية بالجسم بشكل كبير، حيث أن هذه المشكلة تواجه بعض الناس في كل الدول، وذلك يمكن وصفه في أن حجم المعدة قد يكون أكبر من المعتاد، وذلك بسبب تجمع الهواء الزائد الذي تم دخوله إلى البطن عن طريق الفم اثناء تناول الطعام والشراب وممارسة الرياضة، فتم تجمع هذا الهواء داخل البطن بشكل كبير مما نتج عنه حدوث غازات وانتفاخ ملحوظ في البطن، وكل ذلك يحدث بالتحديد داخل المعدة مما يسبب انسداد عمل الجهاز الهضمي والشعور بتعب في منطقة الوسط والظهر والبطن.
مكونات إعداد مشروب لعلاج غازات البطن المحرجة
تعتبر تلك المشروبات من أفضل المشروبات لطرد غازات البطن والانتفاخات، حيث أنها فعالة في التخفيف من حجم البطن والشعور بالهبوط وعدم الحركة، ومن أهم تلك المشروبات ما يلي:
- مشروب جوز الهند الطبيعي حيث أن ماء جوز الهند من أفضل المشروبات الطبيعية الفعالة في التخلص من الانتفاخات الموجودة في المعدة، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم الخام الذي يقضي فورا على الانتفاخات، فيتم تناول ماء جوز الهند عن طريق فتح إحدى ثمرات جوز الهند أو كسرها في طبق عميق، ثم يتم تناول الماء الأبيض المتساقط منها.
- الماء يجب تناول من 2 إلى 3 لتر ماء يوميا، لتجنب أي مشاكل هضمية، كما أن الماء فعال جدا في التخلص من كل مشاكل الجهاز الهضمي، ويساعد على امتصاص الطعام بسهولة.
طريقة تحضير مشروب التخلص من غازات البطن المحرجة
يمكن التخلص التام من غازات البطن والانتفاخات من خلال تناول هذا المشروب الفعال في القضاء على هذه المشكلة التي تواجه معظم الناس، حيث يمكن تنفيذ ما يلي:
- مشروب النعناع الأخضر حيث يتم احضار بعض ورقات النعناع الأخضر ويتم غسلها جيدا بالماء، ثم يتم غليها في 2 كوب من الماء، ويتم تحليتها بملعقة من العسل الأبيض، ويتم تناولها فورا عقب الشعور بالانتفاخ.
- حيث أن النعناع الأخضر من المشروبات القوية والفعالة التي تساهم في التخلص من غازات البطن وتسهيل حركة هضم الطعام ومرورها عبر الأمعاء، كما يجب عدم تناول أي مشروبات غازية أثناء الشعور بالانتفاخ
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