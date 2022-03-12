نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور وشك.. طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي
كريم النشا والليمون السحري من الطرق الآمنة على البشرة والتي لها العديد من المميزات والإيجابيات على الجلد، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول طبيعة تركيب تلك الخلطة الطبيعية المبيضة للجلد، وسنوضح من خلال ما يلي أهم المكونات التي من الضروري أن تتوفر بالكامل لحصول على أفضل وصفة من الليمون مع النشا للحصول على تركيبة غنية بالفيتامينات والمواد المفيدة للبشرة، حيث تعتبر الوصفة خالية من أي مواد كيميائية، وسنوضح أيضا أهم خطوات إعداد الخليط.
كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة
كريم الليمون مع النشا للتبيض الفوري من الخلطات السهلة في الخطوات الخاصة بالتحضير كما ن المكونات عندما يتم خلطها تكون من التركيبات اللطيفة على البشرة، ومن الممكن أن تتم خطوة تحضير الخليط من خلال القيام بالخطوات البسيطة القادمة مع توفر مختلف المكونات التي تعمل على الإزالة للتجاعيد، وتزيد من نضارة الجلد، ومن الممكن تحضير الخليط بالمكونات الآتية، أهم المكونات التي لا بد من توفرها في تلك الخلطة ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة صغيرة من النشا.
- قطرات من عصير لليمون.
- ملعقة من مكون الزبادي.
- القليل من مكون ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة جل الصبار.
طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة
من الممكن أن تبدئي بالخطوات الآتية لتحضير خليط الليمون مع النشا لبياض البشرة النضرة وتحقيق إشراقة سريعة للبشرة وفي أقل وقت ممكن:
- قومي بإذابة كمية الفازلين والجل المتوفرة وفي وعاء يكون ملائم.
- حركي الخليط بعد الإضافة للكمية التي تتوفر لديك من النشا مع المراعاة لعدم تواجد أي تكتل في الوصفة.
- بعد الإضافة التدريجية لمختلف المكونات مع تحريك الخليط نصل لمستوى تجانس الخليط وتكون التركيبة خالية تماما من أي تكتلات.
بعد أن يتم عمل الخليط نبدأ في تطبقه على البشرة.
- التطبيق لخليط النشا والليمون يكون من خمس إلى عشر دقائق كحد أقصى
- ثم بعد ذلك يغسل الوجه ويكون ذلك باستعمال الماء الفاتر مع إمكانية استعمال غسول طبيعي للبشرة.
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