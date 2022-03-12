نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن.. ميني بيتزا الطاسة بعجينة هشة وقطنية هتعملي أكبر كمية بسرعة الصاروخ في 10 دقائق في المقال التالي
البيتزا من الاكلات الذيذة التي يحبها الجميع حيث هي من الوصفات السهلة ولكنها تحتاج الي وقت طويل لتحضيرها في البيت ولذلك يتجه الجميع الي تحضير الميني بيتزا لانها شبيهة في الطعم البيتزا الاصلية ولا تحتاج لوقت طويل للخبز او العجن او وضعها في الفرن, ويتم طهيها في المقلاة, ومع دخول شهر رمضان بدء الكثير في البحث عن أفضل طريقة لتجهيز الميني بيتزا في البيت بسهولة للسحور بمكونات بسيطة موجودة في البيت, لذلك خلال السطور القادمة سنوضح كيفية تحضير وجبة الميني بيتزا الخفيفة في المقلاة بسهولة وبسرعة.
مكونات تحضير ميني بيتزا المقلاة في البيت
- كوب ماء دافئ.
- كوب حليب.
- نصف معلقة خميرة.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة سكر.
- ربع كوب زيت زيتون.
- كوب دقيق ابيض.
- كوب سميد.
- فلفل اخضر.
- زيتون.
- جبن تركي وموتزريلا.
مكونات الصلصة للميني بيتزا الطاسة
- خمس حبات طماطم.
- فلفل الوان.
- بصلة.
- معلقة صلصة طماطم.
- ملح وفلفل وزعتر.
- ثوم مجفف.
- ثلاث ملاعق زيت زيتون.
- كوب ماء مغلي.
الطريقة الصحيحة لعمل الميني بيتزا في البيت بسهولة
يتم تحضير الصلصة الخاصة بالميني بيتزا في البداية حيث يوضع اناء به زيت الزيتون وتقطع الطماطم والفلفل وتوضع في الزيت وتقطع البصلة وتوضع عليهم وتقلب جيدا.
- يضاف عليهم معجون الطماطم والملح والفلفل والثوم البودر ويقلب ويوضع عليهم كوب الماء ويغطي الخليط ربع ساعة وبعد ذلك يتم خلط الصلصة في الخلاط حتى تصبح ناعمة وتترك جانبا.
- يتم نخل الدقيق الابيض ويوضع عليه دقيق السميد ويضاف عليه الملح والسكر والخميرة والبيكنج بودر وتقلب المكونات الجافة كلها.
- يضاف الحليب بالتدريج وبعد ذلك الماء ويقلب حتى يمتزج الدقيق تماما ويوضع اخيرا الزيت وتقلب العجينة وتترك ربع ساعة.
- يوضع في طاسة على النار كمية من الزيت ويتم وضع كمية من عجينة البيتزا بها وبعد ذلك يوضع عليها كمية من الصلصلة وشرائح الفلفل والزيتون والجبن على الوجه وتغطي حتى تنضح تماما وتكرر الخطوات مع كل الكمية تحصلي على بيتزا رائعة جدا في وقت قليل يمكنك تحضيرها
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