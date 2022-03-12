نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين في المقال التالي
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول من الخطوات المهمة التي من خلالها من الممكن أن تقومي بالعناية بشعرك على الوجه الأكمل، وهذا من خلال الاستعانة بمكون كريم البانثينول حيث يعمل على إزالة تامة لأي درجة من درجات التجاعيد والتي من خلال التطبيق لخليط البانثينول سيكون من السهل الحصول على الشعر ناعم وخالي من الملمس الخشن، ومن لممكن أن يتم تحضير خليط البانثينول وفي خلال وقت وجيز تكون خصلات الشعر بعد التطبيق مفرودة، وخالية من أي عيوب تتمثل في جفاف الشعر وتقصفه، وفيما يأتي أهم المعلومات عن طريقة التحضير وكيفية التطبيق للوصفة.
فرد الشعر بكريم بانثينول
فرد الشعر الخشن تماما باستعمال كريم بانثينول من الممكن أن يتم من خلال أن نحضر مكونات لها القدرة على تعزيز عمل كريم البانثينول للتخلص من أي تجاعيد على الشعر وإكسابه النعومة والمظهر اللائق، ومن الممكن أن يتم تطبيق تلك الخلطة الطبيعية الفعالة للتخلص تماما من تواجد أي مشكلات تتعلق بمظهر الشعر، بكريم بانثينول يمكنك تحضير أفضل وصفة من وصفات الكيراتين الطبيعي الصحي ومن أهم المكونات الأساسية والتي تساعد في الحصول على الشعر الناعم الخالي من أي تجاعيد ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة من كريم البانثينول.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من النشا.
- ملعقتان من الزبادي.
- بياض بيضة واحدة.
- قطرات من زيت الياسمين.
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول
من الممكن أن يتم التحضير للخليط من خلال الاتباع لما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالفازلين وتذويبه بوعاء ملائم.
- ثم اخلطي البانثينول مع الفازلين حتى يتجانس الخليط تماما.
- بعد ذلك يتم وضع بقية المكونات بالتدريج إلى أن نحصل على الخليط اناعم ولا بد من خلط النشا وبياض البيضة جيدا لتفادي أي تكتل ومن المفضل مزجهم بالمضرب السلك.
- بعد ذلك يتم الحصول على خليط ناعم من الممكن البدء في خطوة تطبيق الخليط على الشعر.
- حيث أنه بعد التطبيق للخليط على الشعر نحصل عليه خالي من التجعد وناعم بعد غسله بالماء والشامبو.
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