نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان فحمة.. مكون كالسحر بمطبخك لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الكرشة بالبكينج بودر من أهم الخطوات التي تحتاج كل ربة منزل إلى معرفتها، ومن الممكن أن تتم من خلال الاستعانة بهذا المكون مع مكونات أخرى تعمل على الإزالة الأفضل للطبقة السطحية للكرشة والتخلص من تراكماتها ورائحتها السيئة، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتحدث عن أفضل طريقة ستساعد في التنظيف العميق للكرشة مع تخليصها من أي مواد تعلق بها، وتعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق التي تساعد أيضا على تعقيم الكرشة وتخليصها من البكتيريا والجراثيم التي تتسبب في الرائحة الغير مرغوبة لها وبالتالي يسهل على ربة المنزل أن تطهي الكرشة بعد التأكد تماما من نظافتها.

تنظيف الكرشة بالبكينج بودر

من الممكن أن تقومي بتنظيف الكرشة سريعا من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتلك الخطوات هي التي نتحدث عنها ومن خلال هذه الفقرة التالية وفيها أهم المعلومات عن المكون الطبيعي والرئيسي الذي ييسر عل كل ربة منزل من التخلص السريع واليسير من الطبقة السطحية الملوثة على النسيج للكرشة، ومن أهم المكونات هو مكون البيكينج بودر والذي يمتلك القدرة على تخليص الكرشة تماما من أي تواجد للبقع أو التراكمات ومن أهم المقادير الأخرى لتنظيف الكرشة مع الخل ما يلي:

طريقة سريعة لتنظيف الكرشة بالبيكينج بودر

من الممكن أن تستخدمي المكونات الآتية:

كيس بيكينج بودر.

نصف كوب من مكون الخل.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

وعاء مناسب.

سكين يساعد في التنظيف.

طريقة التنظيف لنسيج الكرشة

من أهم الخطوات لتنظيف الكرشة ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تحتاج لأن نضع الكرشة بالوعاء الملائم ونضيف عليها كمية مناسبة من المياه المغلية.

ضعي الخل حوالي نصف كوب مع نثر البيكينج بودر.

الفوران يساعدك في الإزالة لأي تراكمات على الكرشة.

استعملي السكين الذي يساعد في التنظيف التام لنسيج الكرشة وتخليصها من أي مواد ملوثة على النسيج الخاص بها.

بعد أن تتم الخطوة الخاصة بإزالة أي تراكمات سطحية بالكرشة يتم نقعها بشكل كامل في محلول ملحي مع الخل لإزالة أي رائحة سيئة

تواجه السيدات صعوبة في تنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة الموجودة في مطبخك لكي تحصلين على. كرشة نظيفة بدون مجهود يجب عليكي استخدم بعض الطرق مثل الأسبرين أو استخدام طرق أخري مثل البكينج بودر او تقومين باستخدم طرق أخري مثل الردة أو الملح كله طرق حديثة تساعد بشكل كببر في التخلص من زفارة الكرشة لتصبح بيضلء مثل القشطة خلال دقائق قليلة فقط