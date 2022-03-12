بأسرار المطاعم.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر الدقة بطعم يجنن احلي من الجاهز

طريقة عمل الباذنجان المخلل من الوصفات المتميزة والتي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بعملها وتحضيرها من خلال مكونات بسيطة، ومن أهم تلك المكونات ما سنقوم بعرضه فيما يلي، حيث أن الوصفة تحتاج إلى منكهات تعطي الباذنجان مذاقه المعروف عند تخليله، وبالمتابعة للفقرات الآتي ذكرها نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية لإتمام عمل الوصفة مع توضيح أهم الخطوات المتبعة والتي من خلالها سيكون من السهل على كل ربة منزل أن تقوم بعمل تلك الوصفة المحبوبة والمفضلة من قبل الكثير من الناس.

مكونات الباذنجان المخلل

من الوصفات سهلة الإعداد ومن الممكن أن نقوم بعملها بشكل صحي ومن دون إضافة أي زيوت وبملح يكون بكمية ملائمة، وتحضيره لا يتطلب من ربة المنزل الجهد الكبير فقط لا بد من إعداد المكونات الآتية للحصول وصفة من الباذنجان المخلل بالطريقة الصحية المناسبة، والتي يكون من السهل على ربة المنزل أن اقوم بإعدادها وبشكل صحيح، وبالنسبة لأهم المكونات المستخدمة لعمل الوصفة فتكون على هذا النحو الآتي، من أهم المكونات الأساسية، والتي لا بد وأن تكون متوفرة في كل منزل لعمل الباذنجان المخلل ما يلي في تلك الفقرات القادمة:

كيلو من الباذنجان من النوع الصغير بالحجم.

ثوم مهروس.

فلفل أخضر وأحمر مفرومين ناعم.

بهارات مشكلة.

ربع كوب من الخل.

شرائح من الليمون.

ملح بكمية ملائمة.

ماء للتخليل.

طريقة التحضير

من الممكن أن تقومي بعمل وصفة من الباذنجان المخلل وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالخطوات التحضيرية الآتية بعد توفر المكونات السابقة:

قومي بإحضار قدر يكون ملائم وضعي فيه الماء ليصيح مغلي.

يتم سلق الباذنجان بشكل جيد ومن ثم تتم تصفيته تماما.

اخلطي مكونات الحشو من الثوم والفلفل المفرومين مع لقليل من الملح.

يتم البدء بحشو الخلطة بالباذنجان.

ضعي الباذنجان بعد إتمام حشوه في عبوة تكون محكمة الغلق مع رص شرائح من الليمون ما ين الباذنجان، مع إعداد محلول التخليل.

ثم بعد ذلك يتم الخلط بين الماء والملح والخل كما أنه تتم إضافة المحلول للباذنجان وتركه حتى تمام التخليل.

من السهل أن يتم عمل الباذنجان المخلل بطعم احلي من الاعم بمكونات سهلة وبسيطة وذلك لأن الكثير يبحث عن طريقة تكون سهلة لعمل مخلل الباذنجان حيث أن هناك الكثير من الأشخاص التي تعشق الباذنجان المخلل لذا قدمنا لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان وسر التتبيلة الخطيرة للدقة بطعم يجنن احلي من الجاهز