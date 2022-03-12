بالمشط فقط لفي محشي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمشط من الخطوات البسيطة والتي من الممكن أن تتم لتحضير نوع من بين أفضل أنواع الوجبات والأكلات الشعبية والتي من خلالها من الممكن أن تنجز ربة لمنزل في تحضير مختلف المتطلبات لعمل المحشي وهذا ما ييسر على كل ربة منزل أن تقوم بعمل المحاشي من الخضار الورقي وبكل سهولة، ومن الممكن أن يتم تحضير ورق الكرنب وتجهيز مختلف متطلبات عمل المحاشي من الخضار الورقي، من خلال ما يلي نوضح أهم المعلومات عن الوصفة وطريقة اللف للمحشي بالمشط.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط

لف ورق العنب والكرنب باستخدام المشط من الطرق المتميزة والتي من الممكن أن تستعين بها كل ربة منزل للحصول على وجبة من الملفوف سريعا ومن دون أن يتخذ الأمر من ربة المنزل لوقت الطويل وتعتبر الطريقة التي نستخدم فيها المشط للف الورق من الطرق الممتازة، والتي ستيسر اللف بشكل منتظم وسريع لورق العنب وورق الكرنب، ومن خلال ما يلي نوضح لك خطوات تجعل لف المحشي يتم في أسرع وقت ممكن، وتعتبر الأوراق لخضر ورق العنب وورق الكرنب من أكثر ما تتطلب معاملة خاصة لرقتها بعد السلق لذا لا بد من التعامل معها بحرص واتباع خطوات لف الورق باستعمال المشط.

خطوات للف ورق العنب والكرنب بالمشط

من أهم الخطوات الأساسية للف ورق العنب والكرنب باستعمال المشط ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بقدر به كمية ملائمة من الماء المغلي مع الكمون وسلق الكرنب وورق العنب وتصفيتهم تماما.

قومي بإعداد الخليط من الأرز مع التوابل والصلصة مع إضافة الثوم والبصل ومختلف الإضافات المفضلة.

بعد أن تقومي بالسلق لورق العنب والكرنب قومي بتقطيع الورق بشكل منتظم ومن ثم يكون جاهز بعدها على اللف باستعمال المشط.

بعد أن تتم خطوة اللف لكل ما يتواجد من ورق قومي بنقل مختلف أصابع الملفوف بالقدر الملائم ومن ثم تتم التسوية للملفوف بالطريقة المعتادة.

تعتبر تلك لطريقة من أسرع الطرق للف المحاشي الورقية.

تواجه السيدات صعوبة كبيرة جدا في لف ورق العنب والكرنب ويمكن استخدام بعض الطرق الحديثة التي قمنا بذكرها من أهم هذه الطرق هي طريقة المشط لف ورق العنب والكرنب بالمشط بكميات كبيرة جدا في خلال دقائق علكي أن تقومين بوضع الكرنب على المشط وسوف تقومين للف الكرنب بسرعة جدا بدون مجهود باستعمال المشط فقط او تقومين باستعمال طرق أخري مثل الشوكة أو استعمال طرق مثل المقص تساهم بشكل