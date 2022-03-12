خلطتي السرية ضفيها علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية تعتبر نوع من الأطعمة المفضلة والتي من الممكن أن نحضرها ولكن بطريقة تكون صحية، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض كيف لكل ربة منزل أن تعد بطاطس مقلية، وفي نفس الوقت تكون من الوجبات الصحية والتي لا تعد ضارة أبدا بالجسم وتعد مفيدة وخالية من أي مكونات دهنية زائدة، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نقوم بعرض أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تستعمل لتحضير وصفة البطاطس المقلية مع توضيح الطريقة التي من خلالها سيكون من السهل على ربة المنزل أن تحضر أفضل وجبة من البطاطس المقلية.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

أهم الخطوات التي لا بد وأن تتم للحصول على البطاطس المقلية المطهية بشكل صحي ما يلي بعد أن نعرض المكونات التي ستكسب وصفة البطاطس الطعم المميز، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات من المنزل وهي توابل مع بعض المنكهات ومكسبات القرمشة والطعم المتميز وهذا ما سنتابعه عبر هذا التقرير الآتي عن تلك لوصفة، إليك أهم المكونات للبطاطس المقلية، والتي من الممكن أن تستعمل للحصول السريع على البطاطس مقلية بطريقة صحية دون إضافة ازيت وبالطعم المميز، ومن خلال ما يلي نوضح المكونات الأساسية للوصفة:

كيلو من البطاطس.

توابل مشكلة.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

ملح وفلفل أسود.

رشة من الزعتر الجاف.

رشة من البابريكا.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

من أسهل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير للوصفة ما يلي في النقاط القادمة من خطوات لعمل البطاطس المعدة بطريقة القلي الصحي:

بعد غسل وتقشير البطاطس وتقطيعها تتم خطوة نقعها بالماء مع الملح.

استعمال المكونات التي سبق الإشارة له بوضعها في وعاء يكون عميق مع الخلط الجيد للمكونات.

يتم خلط المكونات من التوابل وغيرها مع البطاطس ومن ثم تتغلف البطاطس تماما بالمكونات لتصبح بطعم مميز بعد التسوية.

تسوية البطاطس بعد ذلك تتم من خلال استعمال الفرن وتشغيل الشواية، ووضع البطاطس في الصاج الملائم وتقدم مع صوص كاتشب.

يمكنك الحصول علي بطاطس مقرمشة ولذيدة زي المحلات وبطعم احلي يمكن أن يتم إضافة ملعقة من النشا علي البطاطس حيث أنها تساعد في جعل البطاطس مقرمشة كما أنها تمنع امتصاص البطاطس للزيت لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون امتصاص الزيت لها بكل سهولة