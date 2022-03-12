هتعمليها كل يوم.. بسبوسة الحلواني المرملة والمكرملة بكل التكات والأسرار لطعم يذوب في الفم

البسبوسة من أنواع الحلويات الشرقية التي تحتاج إلى صنعها ضبط جميع مكوناتها لكي تحصل على بسبوسة طرية ولذيذة وأفضل من المحلات الجاهزة، مع العلم أن هناك أنواع كثيرة من البسبوسة على سبيل المثال بسبوسة جوز الهند، بسبوسة بالمكسرات أو القشطة، وعلى الرغم أن مكوناتها بسيطة إلا أن معظم النساء لا يعرفون طريقة تحضيرها، جئنا إليكِ بالطريقة الخطيرة والنتيجة مبهرة بنفس شكل وطعم بسبوسة المحلات، لا تبحثي بعد الآن عن وصفة سهلة لتحضيرها، كل ما يجب عليكِ فعله التدقيق والإهتمام بكل الخطوات والتعليمات التي سنذكرها لكِ في الفقرات القادمة، تابع معنا.

مكونات تحضير البسبوسة الحلواني

تسعى جميع ربات البيوت إلى تحضير أفضل الحلويات لجميع أفراد أسرتها، نحن نقدم لهم طريقة تحضير بسبوسة طرية ولذيذة ومرملة، وتأكدي بعد تحضير صينية البسبوسة سيطلبون منكِ عمل صينية منها كل يوم.

المكونات هي:

كيس بسبوسة جاهز، أو نصف كيلو من دقيق السميد.

أربع ملاعق من السمن البلدي.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

كوب ونصف من الحليب أو علبتين من الزبادي السادة.

ملعقة من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من المكسرات المختلفة للتزين.

مكونات شربات البسبوسة:

كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

ربع ملعقة من السمن البلدي.

ربع ملعقة من الفانيليا.

عصير نصف ليمونة

طريقة تحضير البسبوسة في البيت

كما عرضنا لكم مكونات البسبوسة والشربات، سوف نقوم بعرض خطوات التحضير معًا:

نضع دقيق السميد في وعاء كبير وعميق.

نضع عليه السكر والبيكنج بودر واللبن وجوز الهند.

يتم تقليب المكونات الجافة مع بعضها البعض.

أضف السمنة، ويتم التقليب بحذر.

أضف السمنة، ويتم التقليب بحذر. وضع البسبوسة في صينية، ويتم التقطيع على حسب الرغبة، ويتم تزينها بالمكسرات التي تحبها.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ننتظر حتى يحمر وجه البسبوسة.

طريقة تحضير الشربات:

نضع السكر في مقلاة.

نضع الماء، ننتظر حتى غليان السكر.

نضيف الفانيليا.

قبل إطفاء النار يسكب الشربات على البسبوسة نضع نصف ملعقة السمنة.

بعد إخراج الصينية من الفرن مباشرة نسكب الشربات وهو ساخن أيضًا، ويمكن تغطية الصينية حتى تصبح طرية.

البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقيه التي يحبها الكثيرون ولكي تحصلي على بسوبسة مثى المحلات قد ذكرنا لكي بغض الطرق الا يجب أتباعها تساعد فى الحصول على بسبوسة مرملة ومكرملة زي بتاعت الحلواني بسهولة وبدون مجهود خلال دقيقتين تحصلين على ألذ حلويات شرقي اتبعي فقط المكونات التي قمنا بذكرها تساعد فى الحصول على بسبوسة الحلواني المرملة والمكرملة