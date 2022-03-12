لو عندك زجاجة فارغة.. حضري لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه بمقادير مظبوطة أحلي من بتاعت الحلواني

لقمة القاضي أو الزلابية كما يطلق عليها في الأحياء الشعبية، وهي من أحلى الوصفات الشرقية التي يفضلها الكل شرائها في المناسبات أو أعياد الميلاد، ولكن ودعا لشراء لقمة القاضي من الخارج مرة أخرى، نحن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل وليس هذا فقط وإنما نقدم لكم طريقة عمل شربات لقمة القاضي، مع العلم أن كمية قليلة من الدقيق سوف تصنع ليكِ كمية كبيرة من لقمة القاضي الشهية، ونحن على قرب قدوم شهر رمضان الكريم، وهذا الشهر تكثر فيه الحلويات المختلفة والمتنوعة كل يوم.

مكونات عمل لقمة القاضي المقرمشة

تتكون لقمة القاضي سهلة وبسيطة ومعظمها توجد في البيت:

ثلاث كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة من الملح.

معلقة من الخميرة البيرة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

زيت غزير للقلي.

كوب ونصف من الماء.

مقادير الشربات:

كوبين من الماء.

كوبين من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير لقمة القاضي المقرمشة

يجب الإلتزام بجميع الخطوات القادمة حتى تحصل على لقمة قاضي رائعة والخطوات هي:

نحضر وعاء عميق ليتم تحضير العجينة فيه.

يجب وضع الدقيق مع النشا، ثم يتم التقليب جيدا.

يجب إضافة الملح والخميرة على الدقيق.

نضع الفانيليا، ثم بعد ذلك نضيف الماء على حسب احتياج العجين.

يجب أن تكون العجين غير متماسكة ولكن أن تكون سائلة.

يتم تغطية العجين بكيس بلاستيك حتى تتخمر جيدا.

طريقة عمل الشربات:

نضع مقدار كوبين من السكر في إناء.

نضع نفس مقدار السكر هو مقدار الماء.

عند الغليان يتم وضع نصف عصير الليمون.

قبل إطفاء النار مباشرة يجب وضع القليل من الفانيليا عليها.

طريقة تسوية لقمة القاضي:

يجب وضع طاسة واسعة على النار وبها زيت غزير للقلي.

يتم وضع الشربات في وعاء ويوضع بجانب الطاسة، لكي يتم إخراج لقمة القاضي من الطاسة على الشربات مباشرة.

من الممكن وضع كمية مناسبة من العجين ووضعه في كيس بلاستيك ويتم قطع ثقب صغير منه ويتم إسقاط العجين على الطاسة مباشرة باستخدام مقص الطعام.

تترك الزلابية في النار حتى تمام التسوية، بشرط أن يتم التقليب بشكل مستمر حتى تتحمر كلها.

تخرج من الطاسة على الشربات مباشرة.

تخرج من الطاسة على الشربات مباشرة. يتم تصفيتها من الشربات ثم تقدم بألف هنا وشفاء.

لقمة القاضي من أكثر الحلويات الشرقىة مثل البسبوسة التي يحب تناوله الكثير من الناس خصوصا الاطفال يحبون هذه الحلويات كثيراً ويفضلون شراؤها ولكن يمكن عمل لقمة القاضي مثل الحلواني في دقائق بدون تعب أو مجهود خلال دقائق في المنزل كل ما عليكي أن تتبعي الخطوات التي قمنا بذكرها تساعدك في الحصول على لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه بدون مجهود اطلاقا يحب عليكي أتباع الطرق التي ذكرتها في النق