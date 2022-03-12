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البسبوسة من الحلوى اللذيذة والتي يحبها عدد كبير من الناس في الكثير من الدول حيث أنها تشتهر بمذاقها الرائع والشهي وقوامها الدايب والرملي، فقد توجد أنواع كثيرة من البسبوسة فمن ضمن الأنواع هي البسبوسة بالقشطة أو بالبسبوسة بالمكسرات وغير ذلك العديد، ومن الممكن أن نقوم بعمل البسبوسة على شكل كرات أو أصابع فالطعم يكون واحد ولكن الإختلاف يكون في الشكل فقط، ولكن أغلبية الأشخاص يفضلون تناول البسبوسة المرملة فهي الأكثر شهرة وتناولا بين الناس. مكونات البسبوسة المرملة كوبان كبيران من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب كبير من السمنة البلدى الذائبة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ربع كوب كبير من جوز الهند.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ربع كوب كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

كمية من الشربات وتتكون من كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل البسبوسة المرملة نقوم بإحضار الشربات حيث نضع وعاء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الماء ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ويتم تقليبهم مع بعض ثم نتركه على النار لمدة ربع ساعة وحتى نحصل على قوام الشربات المناسب ويتم رفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة وندهنها بالسمنة ثم يتم تحضير خليط البسبوسة حيث نحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد.

ثم نضع ربع كوب كبير من جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم وكوب واحد كبير من الزبادي.

ويتم إضافة نصف كوب كبير من السمنة البلدى وقومي بعجن كل المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونضع الحليب السائل بشكل تدريجي لكي نحصل على قوام رملي.

ونضع خليط البسبوسة في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي ثم نخرجها ونضيف إليها كمية من الشربات البارد. عمر شويل - جدة بكل أسرارها وتكاتها أعملي البسبوسة المرملة بطريقة ناجحة وسر لونها الذهبي زي المحلات - ثقفني

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