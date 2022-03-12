نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة الثوم والخل والطحينة أعملي سلطة بابا غنوج على أصولها بطعم ومذاق لذيذ بطريقة المطاعم في المقال التالي

يعتبر بابا غنوج من أنواع السلطات اللذيذة في مذاقها والتي يكون لها رائحة جذابة جدا وأغلبية الناس يعشقون تناوله بجانب العديد من الأكلات وبالأخص الأكلات الشعبية، وطريقة عمل بابا غنوج سهلة ولا تكون مكلفة وهو يعد من السلطات البسيطة والإقتصادية وغالبا تقوم معظم الأمهات بعمله في البيت فيكون طعمه شهي ورائع، ومن الممكن أن نحتفظ به في الثلاجه لفترة ممكن أن تكون إسبوع واحد فقط، وقد توجد أصناف كثيرة من المخللات يتم عملها بإستخدام الباذنجان وله أيضا عدة طرق مختلفة. مكونات عمل بابا غنوج نصف كيلو من الباذنجان الرومي الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الثوم المفروم ناعم.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

رشة من البقدونس المفروم. طريقة عمل بابا غنوج نقوم أولا بغسل الباذنجان ثم يتم تقطيع الباذنجان على شكل شرائح ونحضر صينية كبيرة ونضع بها شرائح الباذنجان وندهنه بزيت الزيتون ونضعه في الفرن ولابد من تشغيل الشواية.

ونتركه حتى يتغير لونه ثم قومي بإخراجه ونضعه في طبق مناسب ويتم هرسه بإستخدام شوكه ومن الممكن أن نقوم بسلقه بدلا من شويه.

وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء ونضع به ملعقتان كبيرتان من الطحينة أو ممكن أن نضيف ثلاث ملاعق كبيرة ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الثوم المفروم ناعم.

ويتم إضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون أو الزيت النباتي ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض وربع كوب صغير من عصير الليمون.

ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونضيف إليها الباذنجان المهروس ونقلبهم مع بعض ونضعه في طبق مناسب للتقديم ونضع رشة من البقدونس المفروم للتزيين. عمر شويل - جدة بتتبيلة الثوم والخل والطحينة أعملي سلطة بابا غنوج على أصولها بطعم ومذاق لذيذ بطريقة المطاعم - ثقفني

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