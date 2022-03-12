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خبز التورتيلا من أنواع الخبز المشهورة على مستوى العالم والذي يستهلك بكثرة في الكثير من البلاد فهو يتميز أنه خفيف جدا ولا يحتوي على مواد دهنية كثيرة، وكذلك لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية وممكن أن نقوم بإستخدامه بالعديد من الوصفات فعادة الكل يحب تناوله عندما يتم حشوه، فيمكن أن نقوم بحشوه بالعديد من الحشوات مثل الجبن أو شاورما الفراخ أو دجاج ستربس وغير ذلك الكثير، فهو يتم لفه ليكون على شكل طولي ونضعه على الشوايه ليعطينا الشكل الذي يرغب فيه الكل وبالتحديد الأطفال. مكونات خبز التورتيلا ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي أو الزبدة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن. طريقة عمل خبز التورتيلا نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبعيض المنخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونضع كمية مناسبة من الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن.

ونستمر في عجن المكونات مع بعض للحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة وتكون طرية ثم يتم تغطية العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا.

وبعد مرور هذا الوقت قومي بتقطيع العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم ونتركها أيضا حتى ترتاح لكي يسهل فردها وبعد ذلك يتم فردها لتكون على شكل دائرة لا يكون سمكها مرتفع.

ثم نحضر طاسة مسطحة على النار بشرط أن لا تكون الطاسة لاصقة ويفضل أن تكون النار هادئة جدا وعند تسخين الطاسة نضع خبز التورتيلا الذي تم فرده.

ونتركه على النار حتى يتغير لونه قليلا من الوجهين وبعد الإنتهاء من كمية الخبز نحضر الحشوة المناسبة ونضعها على الخبز ويتم لفه ويقدم بالطريقة المرغوب فيها. عمر شويل - جدة بمقادير طرية أعملي خبز التورتيلا السريع على أصوله بدون خميرة بطريقة ناجحة ومضمونة 100% - ثقفني

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