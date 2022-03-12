أسهل طريقة لتحضير صوص الشوكولاته الاقتصادي اللامع بدون كريمه وبدون زبدة

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عمر شويل - جدة صوص الشوكولاتة بدون كريمة وبدون زبدة تستطيعين تحضيره خلال 5 دقائق فقط، هناك العديد من الطرق و الوصفات لتحضير صوص الشوكولاته، حيث أصبح هذا الصوص من أكثر الصوصات التي يتم استخدامها في تزيين الحلويات و الكيك كما أنه أصبح يستخدم في تزيين المشروبات الساخنة و البسكويت، لهذا تحرص كافة الأمهات على شرائه من الخارج وأصبح الجاهز مكلف الثمن جداً، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيره من المنزل و لهذا حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة لا تحتاج أدوات كثيرة أو مكونات غالية الثمن.

مقادير صوص الشوكولاتة

تعد هذه الطريقة من أسرع الطرق التي يمكن أن تحضيري بها صوص الشوكولاتة، مكوناته بسيطة لا تحتاج إضافة كريمة أو زبدة كما لا يحتاج شوكولاتة، مكوناته هي:

نصف كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من القشطة البلدي (اختياري).

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

صوص الشوكولاتة من أكثر الصوصات التي تستخدم في الحلويات وتزيين البسكويت و الكيك كما تستخدم في العديد من الوصفات الأخرى، ولكن شرائه من الخارج أصبح مكلف الثمن جداً ولذلك حرصنا من خلال هذا المقال تقديم طريقة تحضير صوص الشوكولاتة من المنزل بطريقة اقتصادية ويكون مثل الجاهز لامع وقوامه مظبوط وطريقة التحضير هي:

لابد من اختيار نوع جيد من الكاكاو لأن هذا يفرق في الطعم الصوص جدا.

قومي بوضع الحليب و الماء والسكر في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك نقوم بضربهم جيدًا حتى يذوب السكر.

ثم نقوم باضافة الكاكاو بالتدريج معلقة بمعلقة مع الاستمرار في الضرب.

بعد ذلك نضيف الكريم شانتيه ويمكن الاستغناء عنها لكى تعزز من طعم صوص الشوكولاتة.

ثم نقوم بإضافة الزيت على الخليط على شكل خيط رفيع مع الضرب المستمر حتى تحصلين على قوام كريمي مثل الجاهز.

يمكنك الآن إضافة النكهة المفضلة مثل المكسرات المجروشة أو الفول السوداني المجروش كما تفضلين.

ثم نقوم بوضع الصوص في برطمان محكم الغلق ولابد من الاحتفاظ به في الثلاجة.

يمكنك الإحتفاظ به لمدة 15 يوم في الثلاجة.

تستطيع استخدام صوص الشوكولاتة لتزيين الكيك أو الحلويات أو البسكويت و يمكنك وضعها على التوست و تناولها بالصحة والهنا.

أسرار نجاح صوص الشوكولاتة

يعد صوص الشوكولاتة من أكثر الأشياء المميزة عند الأطفال و يحبون مذاقة جدًا، لذلك إذا كنت تريدين تحضيره من المنزل لابد أن يكون طعمه مميز مثل الجاهز، ولذلك لابد من مراعاة بعض الأشياء أثناء التحضير وهي:

قومي باستخدام نوع جيد من الكاكاو، لانه هو الذي سوف يعطي للصوص مذاق الشوكولاتة لذلك لابد أن يكون نوع جيد.

اضربي المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي تحصلي على القوام الكريمي.

من الأفضل ضرب السكر مع الحليب والماء في الخلاط الكهربائي اولا ثم قومي باضافة الكاكاو ولكن بشكل تدريج لكى لا يحدث تكتلات في الخليط.

من الخطوات الهامة هو إضافة الزيت لابد أن يكون على شكل خيط رفيع مع الضرب المستمر لكى تحصلين على قوام كريمي وناعم مثل الجاهز.

عند استخدام الصوص لابد من أستخدام ملعقة نظيفة لكي لا تعرضي الصوص المتبقي الي البكتريا و التلف.

صوص الشوكولاتة الداكن

هناك العديد من الأنواع و الطرق لتحضير صوص الشوكولاتة وقد قدمنا لكم طريقة اقتصادية و سهلة وغير مكلفة مع أسرار تحضيرها، ومن هنا حرصنا ايضا على تقديم أنواع أخرى من الصوص مثل الشوكولاته الداكن الذي يستخدم في العديد من الوصفات والحلويات كما يمكنك اضافته على المشروبات الساخنة و الباردة، وطريقة تحضيره بسيطة وسريعة ولن تكلفك الكثير، سنقدم لكم طريقة أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة والمكونات هي:

10 معالق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الماء.

4 معالق كبيرة من الحليب البودر.

3 مكعبات من الزبدة.

5 معالق كبيرة من السكر الأبيض.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الداكن

بعد أن قدمنا لكم طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي، سنقدم لكم طريقة أخرى وهو صوص الشوكولاتة الداكن هذا النوع لعشاق الشوكولاتة، طريقة التحضير هي:

نقوم بوضع الحليب البودر و السكر والكاكاو في وعاء كبير ونخلطهم.

بعد ذلك نقوم بوضع نصف كوب من الماء على الخليط ونقلبهم مع بعضهم.

نضع الوعاء على نار متوسطة حتى تغلي مع التقليب.

في وعاء آخر نقوم بوضع الزبدة علي نار متوسطة حتى تذوب نقوم بإضافة خليط صوص الشوكولاتة على الزبدة ونقلبهم حتى يصبح القرام كريمي و ناعم.

ارفعي من على النار واتركيه حتى يبرد تماماً لكى تستطيع استخدامه في التزيين، ثم قومي بتزين الكيك و الحلويات بهذا الصوص الرائع.

يمكنك الإحتفاظ بهذا الصوص في الثلاجة لمدة 15 يوم، ولكن لابد أن يوضع في برطمان نظيف ومحكم الغلق وعند الاستخدام نقوم باستعمال معلقة نظيفة.

صوص الشوكولاتة بالنشا

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الاقتصادية لتحضير صوص الشوكولاتة ومكوناتها هي:

2 كوب ونصف من الحليب.

7 معالق كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الكاكاو الخام البودر.

2 معلقة ونصف من النشا.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالنشا

صوص الشوكولاتة هذا يبحث عنه جميع عشاق وحبي الشوكولاتة والحلويات، حيث أصبح هذا الصوص يستخدم في كافة الوصفات الحلوي فهو من الصوصات اللذيذة جداً ويعشقه الأطفال، وله العديد من الطرق وحرصنا من خلال هذا المقال تقديم اكثر من طريقة لتحضير صوص الشوكولاته بمكونات بسيطة و طريقة سهلة، وطريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالنشا وهي:

نضع 2 كوب من الحليب في وعاء على النار ونتركهم حتى يغلو.

بعد ذلك نقلب نصف كوب من الحليب والنشا والكاكاو مع بعضهم حتى يذوب مع نصف كوب من الحليب.

عندما يغلي الحليب نقوم بإضافة النشا مع التقليب المستمر حتى تحصلين على قوام كريمي.

ارفعيه من على النار وغطيه واتركيه حتى يبرد ثم نضعه في كيس الحلواني ونقوم باستخدامها في تزيين الكيك.

كريمة الشوكولاتة

سنقدم لكم طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة فهي لعشاق الشوكولاتة حيث هناك العديد من الوصفات التي تحتوي على الشوكولاتة حيث تستخدم دائما كريمة الشوكولاته في تزيين الكيك والحلويات فهي سهلة وسريعة جدًا و طعمها مميز، المكونات هي:

5 معالق كبيرة من الحليب البودر.

3 معالق كبيرة من السكر الأبيض.

2 ملعقة من الزبدة.

5 معالق كبيرة من الكاكاو الخام.

ربع كوب من الحليب السائل.

علبه من القشطة البلدي أو المعلبة.

طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة

هناك العديد من الحلويات من الكيك و البسكويت التي تزين بالصوصات ويتم إضافة كريمة الشوكولاتة عليهم لكي تعطيها طعم مميز، ومن أهم الأشياء التي نقوم باستخدامها في تزيين الكيك بالاخص بجميع انواعة هو كريمة الشوكولاتة و لذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضيرة من المنزل، فهي من الكريمات السهلة و السريعة جدًا، طريقة تحضيرها هي:

نضع الحليب السائل في وعاء ونضيف عليه السكر و القشطة والحليب البودر و الزبدة والكاكاو ونقلبهم جيدًا حتى يختلط المكونات.

بعد ذلك نرفع الوعاء على النار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كريمي.

يرفع من على النار ونتركه حتى يبرد ثم يستخدم في التزيين.

تستطيعين أستخدام كريمة الشوكولاتة في العديد من الحلويات ويمكن أضافتها على المشروبات الساخنة.

كما يمكنك استخدامها كحشو بدلاً من الكريم شانتية سيعطي للكيك طعم مميز جدًا.

صوص الشوكولاتة البيضاء

سنقدم لكم طريقة اقتصادية لتحضير صوص الشوكولاته البيضاء ومكوناته هي:

نصف كوب من السكر الأبيض.

رشة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الكريم شانتية (اختياري).

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة البيضاء

بعد أن قدمنا لكم طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللامع بطريقة بسيطة و سريعة، سنقدم لكم الآن خلال هذه السطور التالية طريقة تحضير صوص الشوكولاتة البيضاء بمكونات بسيطه جداً و لن تكلفك الكثير و لن تبذلي مجهود كبير في تحضيرها، وقد قدمنا لكم مكونات التحضير، والآن سنقدم لكم خطوات التحضير وهي:

نقوم بوضع السكر والحليب و الفانيليا و الكريم شانتية في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك نقوم بضرب كافة هذه المكونات حتى يختلط.

بالتدريج وعلى شكل خيط رفيع نقوم بوضع الزيت مع الضرب المستمر حتى يتماسك الخليط ويصبح القوام كريمي وناعم.

نوقف ضرب صوص الشوكولاتة البيضاء ثم نقوم بوضع الصوص في برطمان زجاجي لابد أن يكون معقم ونظيف.

يمكننا الإحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوعين، وعند الاستخدام لابد أن تكون الملعقة نظيفة لكى لا يتلف الصوص.

صوص الشوكولاتة بالقهوة

كما سنقدم لكم طريقة أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة وهو بنكهة القهوة هذه الطريقة لعشاق القهوة فهو من الصوصات اللذيذة جداً التي تتميز بطعمها المختلف جدًا ومذاق خاص، كما أن مكونات هذا الصوص غير مكلفة و سريع جداً في تحضيره المكونات هي:

نصف كوب من الحليب السائل.

2 معلقة من الكاكاو البودر الخام.

5 معالق من السكر الأبيض.

2 معلقة من القهوة سريعة الذوبان.

1/3 كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالقهوة

صوص الشوكولاتة بالقهوة يعد من النكهات المميزة جدًا لتحضير صوص الشوكولاتة فهو لعشاق القهوة ومكونات تحضيره بسيطة جدًا كما ذكرنا لكم، وطريقة تحضيره بسيطة جدًا وهي:

نأتي بالخلاط الكهربائي ونقوم بوضع نصف كوب من الحليب و 5 معالق كبيرة من السكر و 2 معلقة من القهوة سريعة الذوبان و معلقتين من بودرة الكاكاو الخام ويفضل استخدام نوع جيد.

ثم نقوم بضرب كافة هذه المكونات حتى يختلط ويمتزجا.

بعد ذلك بالتدريج نقوم بإضافة الزيت حتى يتماسك قوام الصوص ويصبح كريمي.

نوقف ضرب ونسكبه في برطمان معقم ونضعه في الثلاجة.

يمكننا الإحتفاظ بصوص الشوكولاتة بالقهوة في الثلاجة لمدة أسبوعين.

يستخدم الصوص في تزيين الكيك و الحلويات والكيك، ويمكنك اضافتة على الشروبات الساخنة و الباردة.

صوص الكراميل

بعد أن قدمنا لكم هذه الصوصات الرائعة لابد من تقديم طريقة تحضير صوص الكراميل الذي أصبح لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل ومكوناته هي:

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الحليب السائل.

مكعب من الزبدة.

ربع كوب من الماء.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير صوص الكراميل

بعد أن قدمنا لكم العديد من الطرق و الوصفات لتحضير صوص الشوكولاته الاقتصادي من المنزل بمكونات بسيطه ومثل الجاهز، حرصنا ايضاً على تقديم طريقة تحضير صوص الكراميل فهذه الصوصات أصبح لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير الحلويات فهو من الصوصات اللذيذة جداً ولها العديد من الاستخدامات والطريقة هي: