طريقة عمل البان كيك منال العالم بدون بيض وأسهل وصفة البان كيك الأصلية

طريقة عمل البان كيك منال العالم الأصلية السريع، أحد أفضل وصفات وطرق عمل البان كيك، تلك المخبوزات السريعة أمريكية الأصل، حيث تعد إحدى أهم وصفات الفطائر السريعة، والتي يمكنك تحضيرها في وقت قياسي سريع، وبمذاق لذيذ ومميز أيضًا، مع التنويع في النكهة، وتناولها في الصباح الباكر مع الإفطار أو تناولها في العشاء مع كوب دافئ من الشاي، ولكن يفضل دائمًا تناولها صباحا، وهي سهلة لتحضير وخفيفة الحمل، يمكنك تحضيرها وحملها معك إلى العمل أو محل الدراسة، ويمكنك عمل وصفة البان كيك الأصلية، بأكثر من طريقة شهية منها؛ طريقة عمل البان كيك السريع، أو طريقة عمل البان كيك منال العالم، أو طريقة عمل البان كيك الأمريكي الجاهز، بنفس الوصفة الأصلية، كما يمكنك اتباع طريقة عمل بان كيك منفوخ، أو تنفيذ طريقة عمل البان كيك بدون بيض، أو طريقة عمل البان كيك بالنوتيلا، أو استخدام طريقة عمل البان كيك فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل البان كيك السريع

المخبوزات السريعة في المنزل مثل الجاهزة، هي اكثر ما يميز رائحة منازلنا في الصباح الباكر، خاصة إذا ما كان لديك أطفالا، أو كنت متزوجة فسوف تحتاجين إلى تحضير بعض المخبوزات والفطائر السريعة، ومن بين تلك الفطائر يمكنك عمل البان كيك الهش، بالطريقة التي ترغبين بها، ومن أفضل المخبوزات التي تناسب التحضير السريع في المنزل؛ طريقة عمل المراهيف باللحم، أو طريقة عمل مناقيش سورية، وكذلك طريقة عمل البوريك بالجبنة، وأيضًا فطائر الجبنة في الفرن، بالإضافة إلى طريقة عمل المصابيب، فجربي كل ما تشائين من المخبوزات السريعة في منزلك، واستمتعي بأقوى وأشهى المخبوزات، ذات المذاق المميز.

طريقة عمل البان كيك الأمريكي الجاهز

كوب وربع طحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

سكر بمقدار ملعقة كبيرة.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

كوب واحد حليب خالي الدسم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ماء بمقدار ملعقة كبيرة.

طريقة عمل البان كيك بدون بيض

أحضري وعاء كبير واخلطي البيكنج بودر والسكر والملح، مع الطحين. وامزجي في وعاء آخر كلا من الزيت والماء، وضعيهما على الخليط السابق. وبعدها أحضري مقلاة متوسطة الحجم وادهنيها بفرشاة بقليل من الزيت وسخنيها جيدا. ثم اسكبي خليط البان كيك السابق بكمية بسيطة. واتركي الخليط في المقلاة حتى يبدأ في الانتفاخ وتكوين فقاعات وتجف. وانقليه على الجانب الآخر للتحمير. وبعد ذلك ارفعيه عن النار واستخدمي كمية أخرى من الخليط. وقدميه مع العسل أو الجبن وألف هناء.

وصفة البان كيك الأصلية

كوب حليب سائل.

حبة بيض.

كوب طحين.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة من الملح.

3 ملاعق صغيرة بيكينج بودر.

دهان زبدة.

طريقة عمل بان كيك منفوخ