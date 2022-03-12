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بسكويت القهوة يعتبر من أروع الحلويات الغربية، التي يعشقها الجميع، خاصة الذين يعشقون تناول القهوة بكثرة، ويتميز هذا البسكويت بمذاقه المقرمش، ورائحته الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت القهوة. مكونات بسكويت القهوة: ١٠٠ جرام من السمن.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

نصف كيلو من الدقيق.

١/٢ كأس كبير من السكر المطحون.

٦٠ جرام من الكاكاو الخام.

١/٢ ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

رشة من الملح.

١٠ جرام بيكنج باودر. طريقة تحضير بسكويت القهوة: اخفقي السمن مع مقدار السكر، وزيت الذرة جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يصبح خليط كريمي، ثم ضيفي إليهم الدقيف، والملح، والبيكنج باودر، والقهوة، والكاكاو. استمري في مزج المكونات السابقة لمدة ربع ساعة، حتى يتكون خليط متجانس مثل العجينة. قسمي عجينة خليط القهوة إلى عدة كرات صغيرة، ثم قومي بشقها بالشوكة. احضري قالب غير لاصق، ثم رصي به كرات عجين البسكويت، ثم ضعيه في الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، حتى ينضج بسكويت القهوة، ويصبح جاهز للتقديم. نصائح عند عمل بسكويت القهوة المقرمش: ضعي نسبة قليلة من القهوة سريعة الذوبان، حتى لا تجعلي لون البسكويت غامق.

قومي بتشغيل الفرن قبل وضع البسكويت، لكي يسخن ويجعل البسكويت هش.

ابتعدي عن استخدام الزبدة المجمدة.

اعجني مكونات البسكويت لمدة ربع ساعة فقط، حتى لا تجعلي العجينة تجف.

اتركي البسكويت جانبا قبل وضعه في وعاء التقديم، حتى يبرد ولا يتكسر.

اتركي العجينة جانبا بعد عجنها لمدة ثلث ساعة، حتى يسهل تشكيلها. فوائد بسكويت القهوة اللذيذ للجسم: يمنح الشعور بالاسترخاء والراحة. يقوي الجسم. يعالج الإمساك الشديد، ويحد من الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي. يمنع ارتفاع ضغط الدم، وينظم مستوى الأنسولين في الدم. يقوي عظام الاطفال. يحد من إصابة كبار السن بمرض الزهايمر. يعزز صحة الجهاز المناعي. يعالج فقر الدم. يساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع ورائع. يقضي على الإحساس بالكسل والخمول. يقوي عضلات القلب، ويمنع انسداد الشرايين. يعالج جفاف البشرة، ويحد من إصابتها بالالتهابات والاكزيما. عمر شويل - جدة لعشاق القهوة حضري بسكويت حبات القهوة المقرمشة - ثقفني

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