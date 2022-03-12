نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي برتقالة وحضري ألذ بسكويت البرتقال بمقادير مظبوطة وبطريقة دايبة دوب أول مرة تدوقيه في المقال التالي
البسكوت من أهم انواع الحلويات المحبوبة لدى الجميع من الناس، سواء كانوا كبار أو حتى اطفال، ولذلك قد تتعدد طرق إعداد البسكوت بالعديد من الأطعمة والنكهات المختلفة ومن أكثر النكهات التي يفضلها الكثير هو البسكوت بالبرتقال ذات الطعم المميز، ويقدم هذا النوع عادتًا في العيد، وقد يفضل بعض النساء القيام بإعداد البسكوت في المنزل حتى يكون أكثر جودة وأمان على الصحة، ولذلك قد جئنا اليكم بخطوات تحضيره في المنزل بطعم وشكل افضل من الجاهز.
طريقة عمل بسكويت البرتقال في المنزل
يمكنك عمل افضل بسكويت بنكهة البرتقال المميزة، مقرمش ولذيذ وسوف ينال إعجاب عائلتك بالتأكيد، وطريقة تحضيره بسيطة وتكاليفه أيضًا، وللقيام بتحضيره يمكنكم اتباع الخطوات التالية:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.
- رشة ملح بسيطة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- اربع ملاعق كبار من الزبدة الطرية.
- اربع ملاعق من عصير البرتقال.
- ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.
- كوب من السكر الناعم.
- عدد واحدة من البيض.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب، أضيفي به الدقيق، مع إضافة البيكنج باودراليه، مع إضافة الملح أيضًا.
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس بالشكل المطلوب.
- ضعي هذا الوعاء جانبًا حتى الانتهاء من إعداد باقي المكونات.
- احضري بولة غويطة.
- اضيفي بها الزبدة والسكر وبشر قشر البرتقال.
- استخدمي المضرب الكهربائي في خلط المكونات بسرعة للحصول على قوام كريمي ناعم.
- استمري في الخلط قم قومي بإضافة البيضة.
- واعيدي الخلط مرة أخرى لتتجانس كل المكونات الموجودة.
- اضيفي بعد ذلك عصير البرتقال، واعيدي الخلط مرة أخرى.
- يمكنك بعد الانتهاء إضافة المكونات الجافة الى هذا البولة.
- اضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع العجن المستمر المكونات بيدك.
- استمري في العجن حتى الحصول على عجينة البسكوت الطرية المتماسكة.
- غطي العجينة واتركيها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.
- أحضري بعد ذلك صينية أو صاج مناسب من حيث الحجم.
- شغلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة واتركيه حتى يسخن.
- قومي بتشكيل العجينة بالشكل المطلوب وعادتًا يكون شكل الاصابع في هذا النوع من البسكوت.
- رصي قطع البسكويت في الصاج المجهز، وقومي بوضعه بعد ذلك بداخل الفرن، واتركي البسكوت حتى يصبح ذات لون ذهبي مميز.
- يخرج البسكويت بعد ذلك ويترك ليبرد ثم يقدم بألف هنا وشفا.
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