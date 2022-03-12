هاتي برتقالة وحضري ألذ بسكويت البرتقال بمقادير مظبوطة وبطريقة دايبة دوب أول مرة تدوقيه

البسكوت من أهم انواع الحلويات المحبوبة لدى الجميع من الناس، سواء كانوا كبار أو حتى اطفال، ولذلك قد تتعدد طرق إعداد البسكوت بالعديد من الأطعمة والنكهات المختلفة ومن أكثر النكهات التي يفضلها الكثير هو البسكوت بالبرتقال ذات الطعم المميز، ويقدم هذا النوع عادتًا في العيد، وقد يفضل بعض النساء القيام بإعداد البسكوت في المنزل حتى يكون أكثر جودة وأمان على الصحة، ولذلك قد جئنا اليكم بخطوات تحضيره في المنزل بطعم وشكل افضل من الجاهز.

طريقة عمل بسكويت البرتقال في المنزل

يمكنك عمل افضل بسكويت بنكهة البرتقال المميزة، مقرمش ولذيذ وسوف ينال إعجاب عائلتك بالتأكيد، وطريقة تحضيره بسيطة وتكاليفه أيضًا، وللقيام بتحضيره يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.

رشة ملح بسيطة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

اربع ملاعق كبار من الزبدة الطرية.

اربع ملاعق من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

كوب من السكر الناعم.

عدد واحدة من البيض.

طريقة التحضير