نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حلة ضغط طريقة تسوية اللحمة بسرعة الصاروخ مهما كان حجمها ستصبح طرية زي الزبدة في المقال التالي
هناك بعض الأسرار الخاصة بالمطبخ يمكن أن تخفى على بعض ربات البيوت، ومن أهم ما يمكن أن يشغل بال الكثير، هو التساؤل عن كيفية تسوية اللحمة بشكل سريع، فعادتًا مايطول الانتظار حتى تنضج بالشكل المطلوب، ولذلك فقد جئنا لكم بمعرفة أفضل الطرق التي تساعد في نضج اللحمة بشكل أسرع في خطوات محددة سوف نعرضها لكم في هذا المقال.
طريقة تسوية اللحمة بسرعة
كما نعرف أن اللحمة تختلف من نوع لآخر ومن طريقة لأخرى، ولذلك تحتار ربة المنزل في اختيار طريقة النضج المناسبة وكيفية الحصول على درجة النضج المطلوبة في وقت بسيطة، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية يمكنكم معرفة ذلك وهي كالآتي:
طريقة تسوية اللحمة عند سلقها بالشكل التقليدي
- يفضل عند اتباع هذه الطريقة أن تكون اللحمة غير مجمدة، وذلك لأن اللحم المجمدة تاخذ وقت أطول حتى تنضج بسهولة.
- لا بد من وضع اللحم في إناء عميق ويكون مملوء بالماء الساخن حتى تغطي اللحم تمامًا، حتى تتأثر اللحم بشكل كامل بالبخار ويتم نضجها بشكل أسرع.
- اضيفي التوابل في النهاية بعد اقتراب النضج، لا يفضل في بداية التسوية.
طريقة تسوية اللحمة العجوز بسهولة
يمكنكم أيضًا التحكم في اللحم العجوز والتخلص من مشكلة صعوبة تسويتها، وذلك إذا تم اتباع الخطوات الآتية:
- يفضل وضع اللحم في ماء بارد، ثم تركه على النار حتى يسخن ويغلي تمام.
- تحتاج اللحم العجوز لوضع شرائح من الليمون أو قطرات من الخل، أو الطماطم المفرومة، أو حتى ملعقة كبيرة من الصلصة فإن المواد الحمضية تساعد في تسريع النضج لهذا النوع من اللحم.
- كما يمكن استخدام وإضافة بعض المواد التي من شأنها أن تسرع نضج اللحم وهي مثل إضافة السكر فهو أيضًا يساعد في الحصول على لحمة طرية في اقرب وقت، ويمكن رشة على اللحم قبل وضعها في المياه، أو يدخل في التتبيلة الخاصة باللحم ويتم تشويحها به.
- او يتم إضافتها إلى مياه الغلي للحم.
- كما يمكن إضافة الزنجبيل أيضًا اثناء سلق اللحم فهو له دور كبير أيضًا في سرعة النضح.
- بعد الانتهاء من هذه الإضافات قومي وغطي اللحم بالماء الساخن، ثم قومي قومي بتغطية الإناء جيدًا بالعطاء الخاص به، واتركيه حتى يستفاد من غليان المياه ويتم النضج بالشكل المطلوب.
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