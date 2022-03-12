طريقة الكوكيز السريع أسهل وأسرع حلوى للفطور بجوار كوب الشاي

يعتبر الكوكيز من أفضل أنواع الحلوى التي يفضلها الكثيرين خصوصًا الأطفال نظرًا لمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها فتبحث الكثير من الأمهات على أن تقدم إلى أفراد أسرتها وصفات جديدة بدلًا من الشراء من الخارج للتأكد من سلامة المقادير المستخدمة وتتبعوا معنا في مقالنا التالي طريقة تحضير الكوكيز.

تحضير الكوكيز السريع

يتم تحضير الكوكيز بخطوات ومقادير غير مكلفة وفيما يلي تلك المقادير وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات الكوكيز السريع

كأس من الزبدة الغير مملحة. كأس من السكر الناعم. كأسان من الطحين. ملعقة من الفانيليا. ملعقة من السبرنكلز الملون.

خطوات تحضير الكوكيز

إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الكوكيز السريع أسهل وأسرع حلوى للفطور بجوار كوب من الشاي.

طريقة تحضير الكوكيز السريع

يتم إشعال نار الفرن على درجة حرارة متوسطة ليسخن ثم الحصول على صينيتين ويتم تبطينهم بورق الزبدة. يتم وضع الزبدة في إناء عميق ويتم خلطهم مع السكر لحين أن تختلط بصورة نهائية. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الطحين والفانيليا ويتم خلطهم مع الزبدة ويتم العجن ثم يتم تشكيلها في شكل قطع متساوية الأحجام. يتم تمرير قطع البسكويت على طبق به ثلاثة ملاعق من السكر. يتم وضع البسكويت في صينية الفرن مع ترك مسافات بين بعضهم البعض. بعد ذلك يتم الضغط على قطع البسكويت ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة. يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى يبرد الكوكيز ويقدم بألف هنا.

كوكيز الليمون

ومن أجمل وأطعم وأفيد أنواع الكوكيز هو كوكيز الليمون الذي يساعد على رفع مناعة أسرتك وفيما يلي المكونات والطريقة.

مكونات كوكيز الليمون