بديل الكريم شانتيه لتزيين الكيكه بمكونين فقط من مطبخك في ثابته لونها ابيض تعمل اكتر من كيلو شانتيه

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عمر شويل - جدة بديل الكريم شانتيه لتزيين الكيكه، تقوم ربات المنازل باستخدام الكريم شانتيه في تزيين الحلويات وجميع أنواع التورت والجاتوه فلا غنى عنه في كل منزل لذلك سوف نوضح طريقة تحضيره من غير شراؤه من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكريم شانتيه

يتم عمل الكريم شانتيه في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة موجودة في كل المنزل وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..

3 حبات من البيض الطازج.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

عدد واحد كوب سكر.

كوب ماء.

طريقة تحضير الكريم شانتيه

بعد أن تعرفنا علي كل المكونات اللازمة لعمل الكريم شانتيه حان الوقت لنتعرف علي طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية..

الخطوة الأولى هي أن نقوم بفصل البياض عن الصفار.

كما أنه من أبرز الخطوات هي أن نأخذ بياض البيض ونقوم بخفقه حتى نحصل على قوام كريمي المتماسك.

نقوم بوضع الماء والسكر في وعاء مناسب ووضعهم على النار علي درجة حرارة منخفضة حتى يتحول الخليط إلى شربات.

نقوم بعد ذلك برفعه الوعاء من على النار ووضعه على بياض البيض المخفوق وهو ساخن.

والخطوة الهامة هي أنه لا بد من أن نضع الفانيليا مع استمرار الخفق لفترة من الوقت .

وسوف نجد في النهاية اننا قد استطعنا عمل الكريم شانتيه في المنزل بكل سهولة ومكونات سهلة جدا ونقوم بتزيين به جميع أنواع الحلويات.

طريقة حفظ الكريم شانتيه في الثلاجة

كما أنه يمكن وبكل سهولة أن نقوم بعمل كمية كبيرة من الكريم شانتيه للاستخدامها اكثر من مرة والاحتفاظ بها حتى حين استخدامها، حيث يمكن حفظها في الثلاجة مدة تتراوح من 3 إلى 4 ايام بدون اى تغير في الرائحة او الطعم والقوام.

كما أنه بينما يمكن حفظها في الفريزر لعدة أشهرعن طريق وضعه في علب مكعبات الثلج، أو عمل منه كور وحفظها فيه، أو عن طريق وضعه في علب بلاستيكية ووضعها في الفريزر، وعندما نستخدمها مرة أخرى نخرجه ونتركه حتى يفك من الثلج ثم نقوم باستخدامها فيما بعد بكل سهولة حتى نتمكن من استخدامة مرة اخرى.