طريقة عمل فطائر الجبنة بدون فرن بطريقة بسيطة وسهلة وطعمها في غاية الروعة

طريقة عمل فطائر الجبنة، الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت والمجهود تكون هي الخيار الأمثل لدي الجميع عندما نفكر في تناول وجبة خفيفة خاصة في وقت تناول وجبة الفطار أو وجبة العشاء مثل الفطائر التركية وتحرص الأمهات على تقديم مختلف الوجبات حتي تزيد من شهية الأطفال لتناول وجباتهم بطريقة صحية ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر الجبنة بدون استخدام الفرن من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة وسوف تحصلين على ألذ فطائر.

طريقة عمل فطائر الجبنة بدون استخدام الفرن في خطوات سريعة

فطائر المقلاة السريعة هي من الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الناس بكثرة ليقوموا بتحضير ها عندما يريدون تناول فطائر بالجبنه من دون تعب أو مجهود وبدون استخدام الفرن.

المكونات

كوب واحد من الدقيق.

كوب من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة من الملح.

جبنه موتزاريلا وشيدر للحشو.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

في إناء عميق نضع الزبادي والخل والزيت ورشة الملح والبيكنج بودر والدقيق ونعجن كل المكونات مع بعضها ثم نتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك نقسم العجينة إلى عدد من الكرات الصغيرة المتساوية ثم نفردها على شكل قرص نضع بها الجبنه ثم نغلقها وهكذا حتي تنتهي كل الكمية. في طاسة عميقة على النار بها زيت غزير وعندما يسخن نضع الفطائر ونحمرها من جميع الجوانب ثم ترفع وتصفي جيداً من الزيت.

طريقة عمل فطائر من غير عجن

يمكنك من خلال تلك الوصفة تحضير فطائر بدون فرن ومن غير عجن فهي وصفة في غاية السهولة.

المكونات

ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

بيضتان.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

للحشو ( جبنه مثلثات مقطعة مكعبات صغيرة، فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة، زيتون مقطع قطع صغيرة).

طريقة التحضير