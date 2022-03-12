نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم لذيذ وطريقة جديدة اعملي الكنافة بالمهلبية طرية من جوه ومقرمشة من بره لكي ولعائلتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكنافة بالمهلبية هي أساس كل المناسبات وكل السهرات الرمضانية وذلك بسبب تمييزها بطعمها اللذيذ ، وتعتبر الكنافة بالمهلبية من اكثر الحلويات المشهورة والشهية ويحبها صغار وكبار، وتعتبر الكنافة بالمهلبية مشهورة جدا في بلاد الشام وبرغم سهولتها يصعب عند بعض الأشخاص عملها ويمكن ان نعرف طريقه سهلة لها من هذا المقال.

تعد الكنافه من اهم الحلويات التي تعمل في شهر رمضان بكل انواعها كما اشتهر الشهر الكريم بعملها لذا يحبها كلا من الكبير والصغير ومن انواعها هذه الكنافة بالمهلبية والتي تعد من النشا والحليب والسكر ونضيف عليها القشطة التي تعطي مذاق خاص لها اليكم طريقة سهلة وسريعة لعمل الكنافة بالمهلبيه بمكونات سهله وبسيطة

ضرورات رمضان هي الحلويات وخاصة الكنافة والتي تأتي على أصناف عديدة من الكنافة بالمكسرات إلى الكنافة بالقشطة إلى الكنافة بالشوكولاتة ثم الكنافة بالجبن والكنافة بالفاكهة وأخيراً الكنافة باللبن شبيهة بالقشطة ولكن مصنوعة من النشا والحليب والسكر والفانيليا تسمي المهلبية .واليكم طريقة عمل سهلة لصنع كنافة المهلبية بسهوله وبمكونات غير مكلفة

تعد المهلبية من اسهل الحلوى التي تصنع بسهولة بدون تعب فهي كل ما عليكي غير هو تحضير وعاء وبه حليب بارد وعليه ملاعق النشا والسكر مع التقليب، ثم ضعيه على النار وتقليب مستمر حتى يثقل القوام تبرد ضعي عليها القشطة والفانيليا ثم تحشى في الكنافة قبل دخولها الفرن وباقي الطريقة هي

من الحلوى اللذيذة والتي يحبها الاطفال والكبار هي المهلبيه والتي تعد من اللبن والنشا والسكر فقط ولبساطة مكوناتها تسهل عملها وتكون لذيذة الطعم ، كما انها هنا سوف تضاف مع حلوى معروفة كم خي لذية وشهية خصيصا في رمضان يسهل عملها والتي تتكون من الكنافة والسمن وتقليبها مع السمنه ووضعها طبقات واليكم باقي الطريقة .

من حلويات رمضان هي الكنافة في العموم اي كانت الاضافات التي تضاف لها كما ان للكنافة انواع منها النابلسية والكنافة الشعر والكنافة البلدي ، الكنافة البلدي هذه تعد من الكنافة التي تعمل في جنوب الصعيد وتكون عريضة الشعره وتعمل بالحليب والزبدة . اما الكنافة التي سوف نتحدث عنها هي كنافة بالمهلبية والتي تعد من اسهل الوصفات واليكم طريقة عملها

ومن حلويات رمضان الكنافة عموماً الكنافة أي ما يضاف إليها الطبقة. كما توجد أنواع من الكنافة منها النابلسي ، و الكنافة الشعرية ، والكنافة البلدية. هذه الكنافة البلدية هي إحدى أنواع الكنافة العاملة في جنوب الصعيد ، ولها شعر واسع للحليب و الزبدة. أما بالنسبة للكنافة التي سنتحدث عنها ، فهي كنافة بالإضافة إلى المهلبية بالنشا والحليب ، و هي واحدة من أسهل الوصفات الموجودة هناك ، وإليك طريقة عملها

طريقة سهلة لعمل الكنافة بالمهلبية

المقادير:

مكونات الشربات:

– كوبان من الماء.

– كوبان من السكر.

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مكونات الكنافة :

– كيلو كنافة.

– نصف كوب من السمن البلدي او الزبدة السايحة علي حسب الرغبة.

– ربع كوب من السكر البودر.

مكونات المهلبية :

– كيلو لبن.

– أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

– 2 علبة قشطة.

– اربعة ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة عمل الشربات :

نضع كوب من السكر وكوب من الماء وملعقة كبيرة من الليمون علي النار حتي يثقل ويصل الي القوام المناسب ثم نرفعها من النار.

طريقة عمل الكنافة :

نحضر وعاء عميق ونضع به الكنافة ثم نقطع الكنافه جيدا لقطع صغيرة ونضع عليها السمن البلدى أو الزبدة علي حسب الرغبة ونخلطها جيدا في الكنافه ثم نضيف عليها السكر البودرة ونخلطها جيدا.

طريقه تحضير الكنافة بالمهلبية