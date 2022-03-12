نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون لبن اعملي الحلاوة الطحينية في عشر دقايق فقط بمقادير سهلة ومضمونة وبدون تكاليف في منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ زمن ونحن صغار نتهافت علي أكل الحلويات، ونظرا لأننا لم نكن نملك الكثير إلا أن من حلوياتنا البسيطة هي الحلاوة الطحينية، كنا نأكلها في كل الأوقات، كانت أمهاتنا تتفنن في عمل وجباتنا المدرسية بحشو الحلاوة الطحينية، فكم من فوائد بها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، لما تحتويه من فيتامينات منها فيتامين هـ ، كما تحتوي علي مضادات للأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض السرطانية والقلب والشرايين، كما سنتعرف على طريقة عمل أنواع الحلاوة الطحينية مثل المصانع هنا في هذا المقال.

الحلاوة الطحينية هي واحدة من الحلويات المفضلة لدينا على الإفطار والعشاء ، وتحتوي على مكونات صحية مثل بذور السمسم والدقيق والسكر والزيت والحليب المجفف. كل من هذه المكونات له فوائد خاصة تجعله مزيجًا لذيذًا من الحلاوة الطحينية وهو مهم للجسم والصحة كما هو للأمهات المرضعات. نظرًا لأنه أحد مصادر إنتاج الحليب ، فمن المستحسن تزويد الأم والطفل بالمزيد من الحليب والتغذية أثناء المخاض ، وإليك طرق صنع الحلاوة الطحينية في المنزل ، مثل المصنع

من اكثر ما يجعلنا نقوم بعمل الحلاوة الطحينية في المنزل هو اننا نستطيع التحكم في مذاقها او ان كانت محتاجة سكر قليل او كثير كما يمكننا تحليتها او تقليل السكر كما نريد ونرغب كما اننا نستطلع التحكم في قوامها ولونها بااستخدام سمسم نظيف وجيد فمن الممكن صنعها من الالف الى الياء او ممكن اختصار الوقت بشراء الطحينة نفسها واليكم طريقة عمل الحلاوة طحينية

تدخل الطحينة في وصفات السلطات كسلطة الطحينه و التي تؤكل مع الكفته او الدجاج المشوي او الفلافل و تعمل بالثوم و الليمون والكزبرة الخضراء ، و ايضا يصنع من الطحينه الحلاوة الطحينه بااضافة مكون السكر لها والحليب وتخلط جيدا وتنتج الحلاوة الطحينية السائله كما سنوضح طرق عملهم هنا بكل سهولة وبمكونات متوفرة

احيانا لا تفضل الام شراء كل شئ من المتجر وهذا لما تحتويه المنتجات على مواد حافظة وغير صحية كما انها تفضل عمل المنتجات في المنزل حتى تحافظ على صحة اطفالها ومن ضمن هذه المنتجات هي الحلاوة الطحينية والتي يفضلها الاطفال دائما وهذا لان طعمها لذيذ كما تحتوي على فوائد غذائية عديدة واليكم طريقة عملها في المنزل.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بأنواعها

الحلاوة الطحينية البلدي

مكونات الحلاوة الطحينية البلدي:

كوبان من السكر بودر.

كوبان من اللبن بودر.

فَنيليا.

مكسرات حسب الذوق (فول سوداني أو فُستق).

كوبان من السمسم المحمص.

كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

طريقة الأعداد الحلاوة الطحينية البلدي

نقوم بوضع السمسم المحمص في وعاء الخلاط الكهربي بسرعة ليست مرتفعة أو بطيئة.

نقوم بوضع المكونات الآتية تدريجياً دقيق+ ملح + الزيت مع أستمرارية الخلط حتي يثقل القوام وتصبح طحينه.

ولتحليتها وعمل الحلاوة الطحينية نقوم بإضافة السكر + اللبن + فَنيليا معا مع استمرار الخلط ببطء، كما لو أردتي حلاوة الشِيكولاتة ضيفي بعض الكاكاو للخليط.

وفي وعاء بلاستيكي قومي بوضع المكسرات التي تريدينها فيه، ومن ثم قومي بسكب مزيج الحلاوة الطحينية مع الضغط عليه بالملعقة حتي يلتصق بالمكسرات التي بالأسفل، ثم قومي بإدخاله إلى المبرد أو الثلاجة مدة 48 ساعة ثم يقدم و بلهنا.

حلاوة طحينية بالدقيق

مكونات الحلاوة الطحينية بالدقيق:

كوب من الطّحينة

نصف كوب من السكر بودر

نصف كوب من الدقيق

ملعقة ماء ورد

ملعقة من اللبن

مكسرات حسب الرغبة

طريقة الأعداد الحلاوة الطحينية بالدقيق :

نقوم بوضع الدقيق علي النار الهادئة مع التقليب مجرد تسخين ومن ثم يرفع من عليها.

ثم نقوم بإضافة السكر بودر علي الدقيق ونقلبهم سويا

ثم نقوم بتسخين طحينه على نار هادئة ثم نقوم بإضافتها علي السكر والدقيق وعليهم ماء الورد مع استمرار التقليب

ثم نقوم بإضافة اللبن والمكسرات التي تريدينها وتقلب جيدا، ثم نقوم بسكب الخليط في وعاء قد تم دهنه سابقا بالزيت مع الضغط عليها، ثم تدخل الثلاجة مدة 24 ساعة.

حلاوة سبّريد

الحلاوة السائله او حلاوة سبريد هي خليط من الطحينة واللبن السائل والسكر البودر و الزبده بخلطهم سويا بالمقادير المكتوبة وهذا لانها حلاوة تفرد بالسكين على الخبز مثل الجبن السائل وهذا لان منها انواع في منها السادة ومنها الشيكولاتة ولان طريقتها سهله ومكوناتها بسيطة فان طريقة تحضيرها سهلة جدا فلنتعرف عليها سويا

تعد حلاوة سبريد من أحدث ما توصلت اليه تطورات الحلاوة الطحينية ، حيث تعد بنفس مكونات الحلاوة الطحينية القطع إلا أن هذه الحلاوة تصنع سائلة نتيجة اختلاط منتج الطحينة السائل مع الحليب والسكر، ليصنعا مزيج من الحلاوة السائلة وهي سبريد.

مكونات حلاوة سبريد:

كوبان من الطّحينة

كوب من السكر بودر

نصف كوب من اللبن

ربع كوب من الزبدة

فَنيليا

طريقة الأعداد حلاوة سبريد:

في وعاء علي النار نقوم بإضافة الزبد واللبن معا حتي يتم تسخينهم ، ثم نقوم بمزج الطحينة والسكر والفانيليا + خلطة اللبن الساخن مع التقليب حتي تتجانس المكونات سويا ويغدو القوام كريمي الملمس، ثم يتم حفظ الخليط بمعلب زجاجي جاف ونظيف وندخله الثلاجة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بدون لبن

قومي بفرم السمسم حتى ينعم جدا ثم قومي في الخلاط الكهربائي قومي بوضع كلا من السمسم والطحينة والعسل الأبيض ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط ويتداخل المكونات مع بعضهم البعض ويصير قوام الخليط متجانس وثقيل مثل العجينة ثم قومي بوضع المكسرات حسب ذوقك فول السوداني ثم صبي الخليط في قالب حلوى ثم ضعيه في الثلاجه مدة يومان وتكون جاهزه للاستخدام .