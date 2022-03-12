نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب مايونيز اقوى كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد في دقائق في المنزل وبدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما الشعر الناعم الأملس ينال إعجاب جميع الفتيات وهذا لتسهيل عمل تسريحات الشعر، لما يعطيه شكل الشعر الناعم من أناقه ومظهر خلاب ، كما يجعل بعض الفتيات يستخدمن مصففات الشعر يوميا ، والبعض الأخر يستخدمن طرق مضرة للشعر وغير طبيعية (الكيراتين) . وبين هذا وذاك يتضرر الشعر بشكل كبير على المدى القريب ، بينما توجد طرق طبيعية غير مضرة وآمنه علي الشعر تسمى الكيراتين الطبيعي ، تستطيع فرد الشعر بشكل آمن وصحي وسهل التسريح ، إن كانت تأخذ وقتا مطول في نتائجه ولكن مع ظهور النتيجة تدوم طويلا وسنوضح هذا هنا

من اكثر امنيات الفتيات تمني هو شعر ناعم وصحي خالي من القشرة والتقصف وهذا بالتأكيد يعتقدون انه مستحيلا ولكن رغم انهم على قناعة بذالك الا انهم غير مستسلمين ففي تجاربهم يذكر ذهابهم الي صالونات التجميل واستخدام مستحضرات لفرد الشعر الخشن ولكن كل هذا لا يأتي بفائده فالنتائج مؤقته وليست امنه على الشعر اما هنا فسوف نتحدث عن كيراتين طبيعي للشعر عن طريق خلطات طبيعية فلنتعرف عليها

تنعيم الشعر للصغار والكبار وخصيصا للبنات والسيدات يعد معضله فهي تريد مظهر ناعم وصحي لشعرها ولكن لا تجد ما يحقق لها طلبها هذا لذا تلجأ الى طرق غير صحية ولا مناسبة لها كما لوكانت صغيره فااستخدام هذه المواد يعد صعب للغاية لانه مضر بصحة الشعر ووبصيلاته كما انه لابد من استخدام اشياء صحية وخلطات طبيعية مثل ما سوف نوضحه هنا في هذا المقال

للفتيات متطلبات في شكل شعرهن مختلفة فكل واحده على حدا تفضل شكل شعرها فمنها من يفضله مجعد ومنها من يفضله كيرلي والكثير يفضله ناعم حريري وهذا يجعلهن يلجأو لمراكز التجميل لتنعيمه بالمواد الكيميائية المضرة بالشعر وتعطي نتا ئج مؤقته ولكن هنا سوف نوضح طرق طبيعيه لتنعيم الشعر الخشن والمجعد مكونات الكيراتين الطبيعي

كلا من الفتيات عند رغبتهن بالشعر الناعم يذهبن الي صالون التجميل حيث يوجد السشوار الذي هو عباره عن اداة على شكل مسدس يطلق منها هواء ساخن يقوم بفرد الشعر بااستخدام فرشاة خاصة للسشوار يقومون بشد الشعر بالفرشاه ووضع الهواء الساخن عليه حتى يتم تنعيمه وهذا يضر الشعر لا يفيده اما هنا سوف نتعرف على مكونات كيراتين طبيعي مفيد للشعر في منزلك

يعتبر الكيراتين من المواد التي اخترعت حديثا لتنعيم الشعر لمدة عام او اقل او اكثر وهذا مايفضله بعض النساء ولكنه غير متوفر بسبب غلو ثمنه وهذا غير قادرة عليه بعض النساء ، كما ان السبب الاكثر تداول انه يعد مضر للشعر ومع الوقت يجعل الشعر اكثر جفاف اليكم هنا كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر بكل امان

مكونات الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر في المنزل

خلطة الليمون وجوز الهند

مكونات قناع الليمون وجوز الهند :

1/4كوب حليب جوز الهند

1 ملعقة من الليمون

طريقة تحضير القناع:

قومي بمزج كلا من حليب جوز الهند والليمون جيدا ، ثم قومي بوضع المزيج مدة 12 ساعة في المبرد ، ثم قومي تطبيق المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف صباحا مدة تصل نصف ساعة ، ثم قومي بغسله بالشامبو الخاص بك مع الماء الدافئ ، تكرر هذه الوصفة مره واحدة أسبوعيا.

خلطة العسل والحليب

يعد العسل من المواد المغذية للبشرة وتعد مرطب طبيعي لا يتخلى عن وجوده اي وصفة فهو يحتوي على مضادات للاكسده وفيتامينات ومعادن وحديد يجعل من بشرتك نضرة خاليه مم التشققات والجفاف ولكن هنا سوف يعمل العسل على فرد الشعر وتغذيته ومنع تساقطه كما يعمل الحليب على ترطيب الشعر وجعله اكثر حريري

مكونات قناع العسل والحليب:

1/4 كوب حليب

2 ملعقة من العسل

طريقة تحضير القناع:

نقوم بمزج كلا من الحليب والعسل ثم نقوم بتطبيقه على الشعر من الجذور إلي الأطراف ويترك على الشعر مدة 120 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر بالماء الدافئ مع الشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

خلطة البيض والزبادي

مكونات قناع البيض والزبادي:

عدد واحد من صفار البيض

كوب من الزبادي

طريقة تحضير القناع:

قومي بمزج كلا من صفار البيض وكوب الزبادي حتي يتجانسان سويا ثم قومي بتطبيق مزيج البيض والزبادي على الشعر مع تغطية الشعر حتى يدفئ القناع ، وهذا ليجعل الشعر يمتص فوائد كلا من المزيجين لإستفاده أكبر من القناع ويترك مدة ثلث ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ جيدا حتى لا تتبقى أي رواسب من القناع ومن ثم يغسل بالشامبو.

خلطة جل الصبار

يستخدم جل الصبار في جميع انواع الكريمات او الشامبو او الزيوت او كجل طبيعي مغذي للشعر وايضا للبشرة لما يعطي البشرة الغذاء والنضارة والترطيب المناسب لها ، كما يعمل كمغذي طبيعي للشعر ومرطب لها ويجعلها اكثر نعومه ويقضي على القشرة واثارها كما يحمي البشرة من البقع والكلف لذا سنقدم هنا مكونات قناع جل الصبار لتنعيم الشعر وطريقة تحضير القناع

مكونات قناع جل الصبار:

ربع كوب جل صبار

ربع كوب زيت جوز الهند

طريقة تحضير القناع:

نقوم بتسخين زيت جوز الهند ومن ثم يتم مزجه مع جل الصبار سويا ، ثم قومي بتطبيق المزيج علي الشعر مدة أربعين دقيقة ، ثم قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو الصحي لشعرك مع تكرير هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.

ماسك المايونيز لفرد الشعر

يعمل المايونيز على فرد الشعر مما يحتويه من مواد تعمل مثل خصائص البلسم اي تجعله سهل التسريح كما انه عندما يوضع على الشعر وتمشطي الشعر ثم يجف على الشعر مما يعمل عل شد الشعره وينعمها كما ان أيضا يعمل على ترطيب وتغذية بصيلات الشعر وجعله اكثر ترطيب ونعومة واليكم طريقة استعمال المايونيز على الشعر .

طريقة فرد الشعر بالمايونيز مكوناتها كوب من المايونيز ، طريقة تحضيرها : قومي ببلل شعرك بالماء الفاتر ، ثم قومي بوضع كمية المايونيز على شعرك من الجذور حتى اطراف الشعر ، نتركه على الشعر مدة ١٥ دقيقة او اكثر حتى يتغلغل المايونيز في الشعر وينعمه ، ثم قومي بغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء حتى ينظف الشعر جيدا . ولنتائج افضل يجب استخدام هذا الماسك علي الشعر مره واحده اسبوعيا.