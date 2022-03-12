نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض أعملي المايونيز في البيت مثل الجاهز بمكونات بسيطة وبدون تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد المايونيز من المقبلات التي يمكن أضافته الي الطعام والى الوصفات أيضا ، فهو يعطي الطعام مذاق شهي ولذيذ كما من الممكن إضافته مع سندوتشات البرجر والدجاج المقلي ، ومع وجبات كنتاكي والدجاج المشوي كما يمكن إضافته للسلطات كسلطة الثومية المشهورة والي المعكرونة ووصفات عدة ، وسنوضح هنا في هذا المقال طرق عمل المايونيز بطريقة صحية ولذيذة وفي المنزل.

يعتبر المايونيز من أهم مايستخدم لجعل الطعام لذيذ وشهي ، كما أنه يحتوي على بروتينات وفيتامينات مهمه لصحة الجسم لما يدخل في صناعته اللبن والذي يعد مصدر هام للكالسيوم والبروتين المفيد للعظام ، كما يجعل للطعام مذاق خاص لذا يحبونه الاطفال ، لاضافته للشطائر كالسجق والدجاج واللحوم الحمراء والبرجر كما أنه يعتبر من فصيلة الكاتشب والمسترده في أضافته للطعام.

كنا نعلم قديما ان المايونيز طريقة عمله تتكون من البيض فقط مما يجعلنا نشتريه اسهل من ان نعمله في المنزل ولكن مع معرفة بعض الطرق لعمل المايونيز السهله بدون بيض لان اكثرية الاشخاص لا يفضلون البيض في بعض الوصفات ولذا ان طريقة تحضير المايونيز اكثر صحه وامانا من شرائه واليكي طريقة عمل المايونيز في المنزل بطريقة سهله بدون تكاليف

يستخدم المايونيز في عمل الثومية والذي كل ما عليكي هو خلط المايونيز والثوم والفلفل والملح ونشا مع ماء حتى يثقل القوام ثم تخلط المكونات سويا حتى يكون خليط كريمي يصبح ثومية لذيذة تقدم مع سندوتشات الشاورما الدجاج وشاورما اللحمه او مع البطاطس المقلية واليكم طريقة عمل المايونيز بدون بيض في المنزل

قديما كنا نأكل مع الاكلات واخر ما قد توصلنا اليه هي السلطة الخضراء او سلطة الطحينة او المخلل بجانب الاكلات والاطعمة وبظهور الوجبات السريعة و المطاعم تم ابتكار صوصات لوضعها على الطعام وهذا لاضافة مذاق مميز وطعم لذيذ كالمايونيز والذي يسهل عمله في المنزل واليكم الطريقة عمل المايونيز بدون بيض

يدخل في المايونيز الخل الذي يضيف للاطعمه كعم ومذاق اخر شبيه بالليمون مما يجعل الخل مهم جدل للتنظيف وكتنظيف الاواني والسجاد والبوتجازات والارضيات وتلميع الزجاج فهو فكل شئ يقوم بنظافة رائعة كما انه يضاف الى هذه الوصفة والتي هي المايونيز و الذي يعطي مذاق مزز وجميل و اليك طريقة عمل المايونيز في المنزل بطريقة مبتكره

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

مكونات عمل المايونيز:

نصف كوب من اللبن الرايب

2 ملعقة من الخل

كوب من الزيت

رشة من الملح

طريقة الأعداد :

في وعاء نقوم بخفق اللبن بالمضرب الكهربي بااستمرار مع إضافة الخل والملح والخفق مستمرا ثم نقوم بااضافة خيط من الزيت بالتدريج والخفق في استمرار حتى يثقل القوام ويصل الى قوام المايونيز المعروف

طريقة ثانية لعمل المايونيز بدون بيض:

في كل مرة نتناول بها الاطعمه نريد ان نضيف لها بعض النكهات التي تعطي الطعام مذاق خاص مما يجعله لذيذ وشهي ومن ضمن هذه الاشياء هو المايونيز والذي يعد من فصيلة الكاتشب والخردل وغيرها من الصوص المختلفة فكم منا يكثر من تناول المايونيز في كل وجبه شهيه لذا هنا نوضح طريقة عمل المايونيز في المنزل بدلا من شرائه وهذا يكون تحت اشرافنا وبطريقة مضمونه

مكونات المايونيز :

كوب من الزيت

نصف كوب من الحليب

ملعقتين من الليمون

ملعقة من الخل

نصف ملعقة مستردة

نصف ملعقة من الملح

نصف ملعقة من افلفل الابيض

طريقة الاعداد:

في وعاء وبالمضرب الكهربي نضع كلا من الخل والحليب والليمون والمستردة والملح والفلفل ونقوم بالخفق ، ثم مع استمرار الخفق نقوم بإضافة الزيت تدريجيا حتى تحصلي على قوام المايونيز المطلوب ، ثم تحفظ في البرطمانات.

طريقة ثالثة للمايونيز بدون بيض

في هذا الخليط يخلط النشا والخل والماء والثوم كلا على حد سواء مع بعضهم البعض حتى يتجانس مع بعضهم البعض والنشا يدخل في خلطات عديدة من اهمهما المايونيز كما يدخل في صناعة الثومية والتي تشتق من المايونيز ايضا لذا هنا سوف نوضح طريقة عمل المايونيز بخطوات سهله ومكونات متوفره في منزلك

يفضل البعض المايونيز بدون بيض لأنهم لا يريدون رائحة البيض به لذا يفضلون عدم عمله بالبيض لذا يتكون من نشا وخردل وخل والفلفل وثوم وزيت

مكونات المايونيز:

كوب من الماء

3ملاعق من النشا

رشة من الملح

الفلفل الابيض

4 ملاعق من الخل

ملعقة خردل

رشة ثوم بودر

نصف كوب من الزيت

طريقة الاعداد:

نقوم بااذابة النشا في الماء البارد ثم نقوم بوضعه على النار حتى يثقل قوامه ، ثم نقوم برفعه من النار ونضيف الملح والخردل والثوم والخل والفلفل ، مع الاستمرار بالخفق واضافة الزيت كخيط رفيع حتى يثقل قوام الخليط ويصبح مايونيز ، ثم نقوم بحفظة في المبرد بوضعه في برطمان زجاجي نظيف ويصبح جاهز للاستخدام.

المايونيز بالبطاطس

كلا منا يعشق البطاطس باانواعها سواء بطاطس مقليه او مسلوقة او شيبسي أو محشوة كما تشتهر البطاطس بانها تدخل في كل الوصفات التي يحبها الجميع فاانها تدخل مع الدجاج واللحوم كما اننا سوف نتعرف على وصفة جديدة تعمل بالبطاطس وهي المايونيز بالبطاطس واللبن والزيت والخل واليكي طريقة التحضير بكل سرعة وسهولة

كما من الممكن أعداد المايونيز بدون بيض ممكن أعداده بالبطاطس كما أن المايونيز يحتوي مواد غذائية مفيدة مثل الكالسيوم والفيتامينات وباااضافة البطاطس يكون به النشويات

مكونات المايونيز بالبطاطس :

واحدة من البطاطس المسلوقة

كوب من اللبن

وكوب من الزيت

2 ملعقة من الخل

طريقة الأعداد:

هناك اشخاص لا يريدون تدخل من البيض في اي خليط لذا تبحث على خليط من دون بيض فمن هذه الوصفات هي المايونيز كما سوف نقوم بعمل المايونيز بالبطاطس وهي عبارة عن بطاطس مسلوقه ولبن وخل في خلاط كهربي ونمزجهم جيدا حتى يختلط جيدا مع استمرار الخلط قومي بسكب الزيت تدريجيا حتى حتى يتداخل الخليط جيدا ويصبح الخليط كريمي وثقيل القوام مثل شكل المايونيز الاصلي ثم قومي بوضعه في برطمان زجاجي نظيف ويحفظ في الثلاجة.

بالخلاط الكهربي نقوم بخلط كلا من البطاطس والحليب والخل مع الاستمرار في الخلط ثم نقم بااضافة الزيت تدريجي مع استمرار الخلط حتى يثقل القوام .