نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي اللازانيا باللحمة المفرومة الشهية لأحلي صيام في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم الكبري في المقال التالي

اللازانيا باللحمة المفرومة من أطعم وأشهي أنواع المعجنات والمكرونة المحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير وذلك لطعمها الرائع والشهي والذي يقبلون عليه بكل فرحة وسعادة مما يسهل علينا عملية تغذيتهم بسهولة ويسر، واللازانيا من أحلي الأطباق الشهية علي مائدة الطعام في شهر رمضان، والتي تعمل على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة والمفيدة والتي تساعد افراد الأسرة على مواصلة الصيام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل ألذ وأطعم لازانيا باللحمة المفرومة. طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة ومكوناتها المكونات إثنين بيضة.

كيلو واحد فقط من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير في وعاء عميق نقوم بإضافة كيلو من الدقيق ونضيف إليه من ثلاث إلى أربعة أكواب من الماء ونضيف بيضتين وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلب هذه المكونات جيدا ببعضها حتي تحصلين عجينة متماسكة القوام، ونتركها حتي ترتاح.

ثم نحضر طاسة أخرى ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونضعها علي النار، ونقوم بإضافة حبة واحدة من البصل المفروم لعمل حشوة اللازانيا ونقلبه علي النار حتي يذبل.

بعد ذبول البصل نضيف إليها نصف كوب من عصير الطماطم وملعقة واحدة صغيرة من الملح، ثم نضيف نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونقلب هذه المكونات جيدا على النار ونتركها حتي تنضج هذه اللحمة المفرومة المستخدمة في حشوة اللازانيا.

بعد نضج اللحمة المفرومة نقوم برفعها من علي النار، ونأتي بصينية ونقوم بدهنها بكمية قليلة من السمنة ونأتي بالعجينة نقوم بفرد كمية منها في الصينية ونقوم بوضع كمية قليلة من اللحمة المفرومة ثم نضيف طبقة أخرى من العجينة ونضيف إليها مقدار من اللحمة المفرومة حتي، ونستمر في عمل هذه الطريقة حتي نفاذ اللحمة المفرومة وعجينة اللازانيا.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية ونتركها حتي تسخن تماما، ثم نضع بها صينية اللازانيا باللحمة المفرومة ونتركها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن، واتركيها حتى تبرد قليلا.

ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة وقدميها في طبق تقديم وتصبح بألذ وأشهي طعم مع أي إضافات أخري ترغبين في تناولها مع أطعم وألذ لازانيا باللحمة المفرومة. عمر شويل - جدة أعملي اللازانيا باللحمة المفرومة الشهية لأحلي صيام في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم الكبري - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي اللازانيا باللحمة المفرومة الشهية لأحلي صيام في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم الكبري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.