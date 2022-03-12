أكلة بالبيض بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي جداً

أكلة بالبيض ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة أيضاً لتحضير البيض لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البيض تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة شهية وسهلة لعمل البيض حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى شكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أكلة بالبيض بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات أكلة بالبيض

تتكون أكلة بالبيض من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبة بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

400 مل من صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ملح.

فلفل أسود.

6 بيضات.

120 جم من الجبنة الموزاريلا مقطعة شرائح (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها)

6 شرائح من خبز التوست (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التوست في المنزل بدلا من شرائه).

ملعقة صغيرة من الزبدة.

2 فص ثوم كبير مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على أكلة بالبيض بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم ونقلبه من وقت لآخر ونتركه حتى يذبل. ثم نضيف الثوم المفروم ناعم ونقلب من وقت لآخر ونتركهم حتى يصفروا قليلا. ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ونقلب من وقت لآخر ونترك الطماطم حتى ينضج. بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم ونقلبهم ونتركهم حتى تنضج الصلصة. ثم نضيف الكزبرة المفرومة ناعم ونقلبهم. ثم نضيف البابريكا والنعناع المجفف والفلفل الأسود ونقلبهم. بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار ونضيف البيض ونجعله عيون بدون خلط البيض مع الصلصة. ثم نضيف شرائح الجبنة بجانب البيض. ثم نضيف الملح. بعد ذلك ندخل المقلاة فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزبدة ونتركها حتى تذوب. ثم نضيف الثوم المفروم ناعم ونقلبه باستمرار ونتركه حتى يصفر قليلا. بعد ذلك نرص شرائح الخبز في المقلاة ونحمرهم من الجهتين. ثم نرفع المقلاة من النار. ثم نخرج البيض من الفرن ونزينه بالكزبرة المفرومة ناعم، ثم نقدمه في طبق التقديم مع الخبز المحمر. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الثومية

المقادير

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

كوب إلا ربع من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير