نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت بتتبيلة خطيرة جداً مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدجاج المشوي من أفضل الوصفات التي يتم تجهيز الدجاج بها، وهو محبب جداً من الجميع ويفضلوه الأشخاص عن أي نوع من اللحوم المشوية الأخرى، حيث يتميز الدجاج المشوي بطعمه الخطير وقلة الدهون التي تحتوي عليه، لأنه لم يتم استخدام الزيوت في تحضيره، وسر الطعم الرائع الذي يتمتع به الدجاج المشوي التتبيلة والتي يتم تجهيزه بطرق مختلفة تماماً، وتبحث كل ربات البيوت عن أفضل تتبيلة للحصول على دجاج مشوي بطعم لا يقاوم وتكون مثل المطاعم تماماً، وقررنا أن نوافيكم في هذا المقال طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة خطيرة.

تتبيلة الدجاج المشوي في البيت

نستعرض عليكم متابعينا الكران أكثر من طريقة للتتبيلة الدجاج المشوي في البيت، وتحتاج الطريقة الأولى إلى المكونات التالية:

بصل مقطعة.

طماطم قطع.

علبة زبادي.

3 فصوص ثوم.

القليل من القرفة.

عصير ليمون.

كزبرة ناشفة.

بهارات دجاج.

ملح.

فلفل أسود.

رشة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كمون.

دجاجة كاملة أو مقطعة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الدجاج المشوي

في وعاء الكبة نضع البصل والطماطم والثوم، ونقوم بفرمها جيداً.

نضيف البهارات كلها مع الزبادي للخضروات، ونستمر في خلطهما حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعمل فتحات في الدجاجة، ونضع عليها التتبيلة ونحرص على إدخالها تحت جلد الدجاج.

تترك الدجاجة مع التتبيلة طوال الليلة أو على الأقل أربعة ساعات في الثلاجة.

نصفي الدجاج من السوائل، ونضعها في صينية وتغطى بورق ألمونيوم، وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى تنضج.

تتبيلة أخرى للدجاج المشوي:

6 ملاعق كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

2 ملاعق كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح.

فلفل أسود.

دجاجة.

طريقة التحضير:

نقوم بغسل الدجاج جيداً في البداية ونزع كل الزوائد بها، ويتم نقعها في محلول ماء وملح وليمون وخل.

يتم عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة.

في وعاء نضع الكاتشب مع البصل والثوم البودر والبابريكا والملح والفلفل الاسود والملح، ونقلبهما جيداً حتى تتجانس المكونات.

تفرك الدجاج بالتتبيلة المجهزة ونضعه تحت الجلد، وتترك الدجاجة في الثلاجة لمدة ساعتين على الاقل.

نضع الدجاج على رف الفرن الأعلى على درجة حرارة 200 حتى تنضج تماماً.

تعد طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت من أهم الوصفات التي تبحث عنها جميع الأمهات وذلك لكي تقوم بتقديمه للأطفال والكبار خاصة وأن الدجاج المشوي من أهم الوجبات الغذائية التي لا غني عنها في جيمع البيوت ومن خلال السطور القليلة الماضية يمكن معرفة طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت ومكونات تتبيلة الدجاج المشوي.