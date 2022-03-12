تسوق الآن مع أسواق مانويل بفروع الرياض والجبيل وأحصلي على أقوي العروض بمناسبة شهر رمضان يمكنكم تصفح العروض الأسبوعية من خلال رابط الفيس بوك لتسهل عليكم متابعة كل ما هو جديد، حيث تقدم لكم أفضل العروض التسويقية من السلع الغذائية والبقالة التمونية بأرخص الأسعار وبخصومات متنوعة يتوافر بالمجلة عروض خاصة لفرعي الرياض والجبيل من الخضروات والفاكهة الطازجة وبعض البقالة، جهزي خزينك الرمضاني والأسبوعية.

عروض رمضان الأسبوعية من مانويل الرياض والجبيل على السلع التمونية

توفر لكم أسواق مانويل تشكيلة عروض متنوعة من اللحوم منها القطع والمفروم، المقادم ( الكوارع )، الكبدة، اللسان، الريش الضاني، أسكالوب لحم ودجاج، كتف غنم، كفتة غنم محضرة على الشى مباشراً، ومتوفر أيضاً مجموعة من الدجاج المجمد بأوزان مختلفة، فرزي بكميات محدودة من اللحوم والدواجن وأستخدميها في عزومات الرمضانية والعزومات العادية، يوجد أيضاً تشكيلة من الحبوب البوقلية المتنوعة، والتوابل والمكسرات، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل وحتى نفاذ الكمية .

قسم البقالة والسلع التمونية

مكسرات مشكلة رقم 1، سعر الكيلو 47.95 ريال بدلاً من 75.70 ريال.

قرفة دجاج ماجي 16% مجاناً، 28 قطعة× 20 جرام، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 19.00 ريال.

جالون زيت ذرة ما ولا، 1.5 لتر، بسعر 21.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال.

أرز أبو كاس، 10 كيلو، بسعر 67.95 ريال بدلاً من 84.99 ريال.

كرتونة دجاج مجمد من دو، 10 قطع ×900 جرام، بسعر 138.95 ريال بدلاً من 158.70 ريال.

عدس أحمر، سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 11.99 ريال.

كيس حليب نيدو بودرة غني بالألياف الغذائية، وزن 2500 جرام، بسعر 60.95 ريال بدلاً من 74.50 ريال، بخصم 10%.

علبة شاي أكياس ليبتون العلامة الخضراء، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 20.15 ريال.

كيس شكر الأسرة 10 كيلو بسعر 25.00 ريال بدلاً من 37.89 ريال.

دجاج مجمد من سيارا، بوزن 1100 جرام، بسعر 11.00 ريال بدلاً من 20.50 ريال.

قسم اللحوم والدجاج المجمد