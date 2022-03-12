نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف التخلص من تقطع البول .. السر في معرفة أسباب تقطع البول والحرقان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف التخلص من تقطع البول سؤال يرددوه الكثيرون سواء الرجال أو النساء ممن يعانون من تقطير البول وحرقان مستمر ويشعرون من بالقلق والخوف ليكون ذلك سببًا لإصابتهم بأمراض أخري نتيجة معاناتهم من بقاء قطرات من البول بعد التبول. وبالتالي يرغبون معرفة كيف التخلص من تقطع البول والحالات التى يجب فيها استشارة الطبيب في أسرع وقت. يالإضافة إلى بحثهم عن أسباب تقطع البول والحرقان وهل يمكن العلاج في المنزل بطرق بسيطة أم لا.

كيف التخلص من تقطع البول

تكمن الاجابة على تساؤل كيف التخلص من تقطر البول والحرقان في أكثر من طريقة سواء علاج تقطير البول وحرقان في المنزل أو التوجه للأطباء. ويمكن رصد علاج قطرات البول بعد التبول المنزلى على النحو التالى:

تدليك البطن بأطراف أصابعك بحركات دائرية عند منطقة المثانة.

اعرف مواعيد التبول والتى تختلف من شخص لآخر.

تجنب تناول كميات كبيرة من السوائل التي تعمل على إدرار البول واستبدالها بسوائل ذات عناصر غذائية مفيدة.

استخدام قربة تحتوي على الماء الدافئ ووضعها على منطقة المثانة.

ممارسة تمارين كيجل للمساعدة على التحكم في عضلات الحوض.

ارتخاء عضلات الجسم باستخدام الماء الدافي في الاستحمام.

أسباب تقطع البول والحرقان

من أجل التخلص من تقطع البول لابد من معرفة أسباب تقطع البول والحرقان وعدم إفراغ المثانة بالكامل مما تسبب إزعاج للشخص. وتكمن الأسباب في الآتي:

الإصابة بمرض السكر أو الأمراض العصبية كالزهايمر.

تضخم وكبر حجم البروستاتا لكبار السن.

التهابات المسالك البولية.

الوزن الزائد.

ارتخاء العضلات التي تحيط بالمثانة.

تناول العقاقير المضرة للبول.

إجراء العمليات الجراحية مثل جراحة البواسير والحوض والمستقيم والعمود الفقري.

بذلك تكون علمت كيف التخلص من تقطع البول والحرقان وفي حالة عدم الانتهاء من المشكلة بعد تنفيذ ما سبق شرحه لابد من التوجه للطبيب لوصف العلاج الطبي السليم لكل شخص حسب حالته، كذلك تطرقنا إلى أسباب تقطع البول والحرقان والمتمثلة في 7 نقاط تطرقنا إليها سابقا سواء الأسباب التي تتعلق بالالتهابات أو تناول أدوية مضرة بالبول أو حتى العمليات الجراحية التي قد تتسبب في ذلك.