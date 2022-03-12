طريقة عمل فطائر الزبادي اللذيذة بعجينة سحرية وهشة

تعد الفطائر بالزبادي من أكثر المعجنات الصحية التي تتمتع بطعم رائع للغاية، والتي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار والعشاء، لكونها واحدة من الوجبات الخفيفة جداً لأنها تحتوي على الزبادي الغني للغاية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة للجسم، وعادة ما يتم شراء تلك المعجنات من المطاعم ولكن الأمهات لا ترغب في ذلك لعدم ضمان جودتها، ولكن من السهل جداً تحضيرها في البيت بنفس قوام الجاهزة، وإليكم الآن في هذا المقال طريقة عمل فطائر الزبادي في البيت.

طريقة عمل فطائر الزبادي

المعجنات بشكل عام من أفضل الوصفات المحببة جداً والمقربة للجميع، والتي يمكن بكل سهولة تحضيرها في البيت، وبمكونات غير مكلفة اقتصادية وأغلبها متوفرة في البيت، ويمكن تحضير تلك الفطائر في دقائق معدودة، ويمكن حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة، والتي تزيد من طعمها الرائع والخطير للغاية، ويمكن تقديمها في الأوقات المختلفة بجانب كوب الشاي.

مكونات عمل فطائر الزبادي

لعمل فطائر الزبادي يجب القيام بإعداد المكونات التالية لكي يتم عمل فطائر الزبادي بطريقة مميزة:

3 كأس دقيق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

علبة زبادي.

نصف كوب ماء دافئ.

ربع كوب زيت.

مكونات حشو فطائر الزبادي

أم عن مكونات فطائر الزبادي فهي جبن كيري أو جبن مثلثات.

للتزين:

حبة البركة.

السمسم.

طريقة تتحضير فطائر الزبادي

يتم تذويب الخميرة والسكر في ماء دافئ، ويترك المزيج في مكان دافئ لتتخمر.

نضع الدقيق مع اللبن البودر والبيكنج بودر ونقلبهما، ثم نضيف مزيج الخميرة وتعجن المكونات جيداً.

نصيف الزيت مع الزبادي ونستمر في العجن لمدة تقل عن عشرة دقائق، للحصول على عجينة طرية متماسكة قليلاً.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة تتخمر.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ونقطعها على شكل مستطيلات.

نضع الحشو في العجينة ونقوم بثقب الغرف من الزاوية.

يتم دهن الفطائر بالبيض المخفوقة مع القليل من اللبن، ويرش على الوجه السمسم وحبة البركة.

ندخل فطائر الزبادي الفرن على نار متوسطة، وتترك لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الفطائر تماماً وتأخذ اللون الذهبي.

تعد فطائر الزبادي اللذيذة من أجمل وأسرع الوجبات السريعة التي تسعي جميع الأمهات إلى معرفة مكوناتها وطريقة عملها في المنزل حتى تتمكن من تقديمها للأطفال والكبار على الفطار وعلى العشاء، كما يمكن أن تقدم فطائر الزبادي اللذيذة مع الشاي لذا قدمنا لكم خلال الأسطر القليلة الماضية مكونات فطائر الزبادي اللذيذة وطريقة عمل فطائر الزبادي اللذيذة.