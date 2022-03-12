نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم النصائح لإعداد كيك مخطط أو كيك التايجر بشكل صحيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم النصائح لإعداد كيك مخطط، الكثير من ربات المنازل يقلقون من إعداد كيك مخطط أو كيك التايجر المفضل لدي أطفالهم. وذلك بسبب إحتياجه للكثير من الخطوات للحصول على نتيجة مثالية.

أهم النصائح لإعداد كيك مخطط

لابد أن يكون الكيك متناسق الخطوط كي ينجح ولا يكون بلون واحد مختلط، وهناك بعض الأخطاء التي تحدث وتسبب في فشل الكيك وإضاعة طبقاته.

أخطاء ونصائح لإعداد كيك التايجر متناسق

سوف نوضح لكِ سيدتي أهم النصائح لإعداد كيك التايجر أو الكيك المخطط الناجح وبعض الأخطاء التي لابد من تجنبها لنجاح الكيك، على سبيل المثال:

الخطأ الأول

لابد من الحفاظ على إنسيابية خليط الكيك حيث يكون سمكه متوسط لا يكون خفيف جدا لدرجة السائل ولا ثقيل وغليظ القوام، وأن يكون الخليط إنسيابي من السهل صبه سريعا لإعداد الطبقات بسهولة فوق بعضهم، حيث الخليط السميك لا يصب بسهولة وتتلف الكيك.

الخطأ الثاني

يجب أن تنتبهي عند تقسيم خليط الكيك أن تكون كمية الخليط الأبيض أكبر من كمية خليط الكاكاو لإعداد كيك التايجر بسهولة.

لأن عند صب الخليط فوق بعضهم البعض سيمتد خليط الكاكاو لذلك لابد أن يكون مستوي دائرة الخليط الأبيض أكبر عند صب خليط الكاكاو لضمان ظهور الخطوط البيضاء والبنية بشكل متناسق ومنتظم ليظهر بعد التقطيع.

الخطأ الثالث

لابد من تغليف الصينية جيدا بالسمن لضمان عدم التصاق الكيك وقلبه بسهولة لتقديمه بعد تمام النضج، وكي لا يحترق ويتغير لون قاع كيك التايجر.

الخطأ الرابع

يجب أن تحافظي على ثبات الصينية عقب الإنتهاء من صب الخليط بالتوازي بين الخليط الأبيض وخليط الكاكاو، وتلك الخطوة من أهم الخطوات لضمان نجاح كيك التايجر.

لأن مع استمرار هز الصينية يزداد تداخل الطبقات ومما جعل الكيك يصبح بلون واحد ويصبح بلون الشيكولاتة.

لذلك بعد الإنتهاء من وضع الخليط يجب وضعها في الفرن بحرص شديد وبحركة هادئة للمحافظة على الفواصل.

الخطأ الخامس

نقوم بإدخال الصينية بفرن ساخن وتترك لمدة نصف ساعة والاستمرار بمتابعة التسوية إلى أنتهاء المدة ولابد من الانتباه أن لا تترط أكثر من ذلك لتجنب إحتراقها وتغير لون السطح ويصبح باللون البني بالكامل وعندها تختفي الخطوط.