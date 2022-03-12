طريقة تحضير الفلافل الأسكندراني المقرمشة أطعم طعمية مصرية بلمسة أسكندرانية

تعد الفلافل من الأطعمة الشهية المنتشرة في الكثير من البلاد ويقبل على تناولها الكثيرين في أغلب الدول العربية وتتسم بمذاقها الشهي ونكتها المميزة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الفلافل.

تحضير الفلافل الأسكندراني (الطعمية المصرية)

يتم تحضير الفلافل بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق كما أن المقادير متواجدة في المطبخ بصورة دائمة وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير الفلافل الأسكندراني أو كما يطلق عليها الطعمية.

مكونات الفلافل الأسكندراني (الطعمية)

كأسان من الفول المدشوش. بصلتان كبيرتان. ثمرة من البصل الأخضر. ملعقة من الكمون المطحون. زيت غزير لقلي الفلافل. نصف كأس من الشبت. عشرة فصوص من الثوم. ربطة كرات أخضر. نصف ملعقة من الفلفل الأحمر البودرة. ملعقتان من الكزبرة الخرز. نصف كأس من الكزبرة الخضراء. نصف كأس من البقدونس. ملعقة من البيكنج صودا. ملعقة من السمسم. ملح وفقًا للرغبة.

خطوات تحضير الفلافل الأسكندراني

يتم تحضير الفلافل بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي وهو ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية.

طريقة تحضير الفلافل الأسكندراني (الطعمية)