طريقة تحضير الفلافل الأسكندراني المقرمشة أطعم طعمية مصرية بلمسة أسكندرانية

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تعد الفلافل من الأطعمة الشهية المنتشرة في الكثير من البلاد ويقبل على تناولها الكثيرين في أغلب الدول العربية وتتسم بمذاقها الشهي ونكتها المميزة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الفلافل.
تحضير الفلافل الأسكندراني (الطعمية المصرية)
يتم تحضير الفلافل بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق كما أن المقادير متواجدة في المطبخ بصورة دائمة وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير الفلافل الأسكندراني أو كما يطلق عليها الطعمية.
مكونات الفلافل الأسكندراني (الطعمية)
- كأسان من الفول المدشوش.
- بصلتان كبيرتان.
- ثمرة من البصل الأخضر.
- ملعقة من الكمون المطحون.
- زيت غزير لقلي الفلافل.
- نصف كأس من الشبت.
- عشرة فصوص من الثوم.
- ربطة كرات أخضر.
- نصف ملعقة من الفلفل الأحمر البودرة.
- ملعقتان من الكزبرة الخرز.
- نصف كأس من الكزبرة الخضراء.
- نصف كأس من البقدونس.
- ملعقة من البيكنج صودا.
- ملعقة من السمسم.
- ملح وفقًا للرغبة.
خطوات تحضير الفلافل الأسكندراني
يتم تحضير الفلافل بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي وهو ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية.
طريقة تحضير الفلافل الأسكندراني (الطعمية)
- يتم نقع الفول في المياه ثم يتم تركه طوال الليل.
- يتم فرم كلًا من الفول والشبت والكزبرة والبصل والثوم والبقدونس والكرات والبصل الأخضر في ماكينة الكبة ويتم فرمهم جيدًا مع بعضهم البعض حتى الحصول على عجينة لينة ومتماسكة.
- بعد ذلك يتم إضافة البيكنج صودا ثم يتم تركها لمدة ساعة حتى ترتاح العجينة تماماً.
- يتم بل ملعقة بالمياه ثم يتم تكوين أقراص صغيرة منها.
- يتم الحصول على مقلاة ويتم وضع الزيت بها ويترك على نار متوسطة حتى يسخن.
- يتم وضع حبات الفلافل ويتم تركها على النار لحين أن تكتسب اللون الذهبي.
- تصفى من الزيت تماماً على ورق مناديل المطبخ ثم تقدم الفلافل ساخنة مع السلطة والطحينة.
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