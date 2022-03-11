مزيل عرق طبيعي يخلصك من رائحة العرق تبيض الجسم كله من أول استعمال تعطير الجسم كله

طريقة عمل مزيل العرق في النزل هناك العديد من السيدات يبحثون عن وصفات طبيعية وصحيه على الجسم مزيله للعرق وتفتيح الجسم بدون ضرر، يبحثون عن مواد طبيعية ورائحه جميلة، معنا سنقدم لكم أفضل الوصفات الصحية مزيله للعرق ووصفات أيضاً لتفتيح الجسم بشكل كبير.

طريقة لتحضير مزيل العرق في المنزل

هناك الكثير من الوصفات مزيلة للعرق ومن هذه الوصفات فيما يلي.

حيث أنه في البداية يجب أن يتم استخدام المسك الأبيض كمزيل العرق لأنه يحتوى على رائحه مميزه وجميله، الكثير من الشركات للمستحضرات التجميل يستخدمون المسك الأبيض مع باقي المنتجات.

كما أنه يمكن أيضا استخدام ماء الورد كمزيل للعرق ويعطي الجسم نعومه ورائحه جميلة ويساعد أيضا على تفتيح البشرة بشكل كبير.

طريقة لتحضير خلطة لتبيض الجسم

يتعرق كثير من الناس بكثرة خاصة في فصل الصيف ، بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تتسبب في إفراز السموم من الجسم بمعدل أسرع مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا في أجزاء معينة من الجسم وخاصة الإبطين وتحت الإبطين قلة التهوية وإهمال النظافة الشخصية في هذه المناطق يمكن أن يؤدي إلى روائح كريهة من الجسم مما يزيد من الشعور بالحرج وعدم الراحة وانعدام الثقة هناك العديد من الوصفات لتفتيح البشرة بشكل كبير ومنها ما يلي.

حيث أنه لا بد أن نقوم باستخدام النشا مع ماء ورد، ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقتان من ماء ورد

والخطوة التالية هي أن نقوم بتقليب الخليط ثم نضعه على البشرة لمدة عشر دقائق ثم نقوم بشطف البشرة بالماء ثم نضع ماء ورد على البشرة ويترك لمدة ساعة، يجب استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

كما أنه يساعد أيضا النشا مع عصير الليمون على تفتيح البشرة بشكل كبير، ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة من عصير الليمون ويقلب الخليط ويوضع على الجسم لمدة عشر دقائق ثم يشطف الجسم ستلاحظ الفرق كبير ما بين قبل وبعد استخدام هذه الوصفة الرائعة.

ولتفتيح الأماكن الداكنة يجب استخدام المسك الأبيض وهو خام على الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم بالإضافة إلى الأماكن الغامقة لأنه يساعد على تفتحها بشكل كبير يجب استخدام المسك الأبيض ثلاث مرات في الأسبوع.

طريقة عمل مزيل عرق بدون بيكينج صودا