طريقة عمل عجينة الكنافة الأصلية زي الكنفاني هي واحدة من ضمن الوصفات التي يفضلها الكثيرين في كل مكان، ولكن الكنافي هذا هو من أشهر المحال المعروفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتقديم الكنافة نظرًا لمذاقها الذي لا مثيل له، فالكنافة هي واحدة من ضمن الحلوى التي تُقدم في الكثير من المناسبات وخاصة في شهر رمضان الكريم، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

طريقة عمل عجينة الكنافة الأصلية زي الكنفاني

الكنفاني هو محل معروف داخل المملكة والذي يُقدم كنافة لا مثيل لها متميزة بالمذاق الشهي والمختلف، ويُمكنك عملها في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المطاعم لشراءها لضمان جودتها والتأكد من جميع المكونات المُضافة عليها لذا اتبع ما يلي:

مقادير عجينة الكنافة الأصلية

نصف كيلو فقط من الكنافة.

ملعقتان من الزبدة.

علبة فقط من القشطة.

كوب من القطر فقط.

رشه من الزعفران منقوع بالقليل من ماء الورد.

كمية مناسبة من الفستق للتزيين.

طريقة التحضير

أولاً نبدأ بفرك الكنافة بشكل جيد بواسطة الكبة.

نضيف إلى الزبدة الزعفران على الكنافة وتفرك جيدًا.

نُجهز الصينية ثم نضيف بها الكنافة ثم القشطة ثم باقي الكنافة.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع الصينية في الفرن وتترك حتى يُصبح لونها ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونُزيها بالفتسق والقطر.

أسرار نجاح الكنافة

هناك بعض الأسرار التي يجب أخذها في الاعتبار في حالة رغبتك في القيام بعملها في البيت، لذا لابد اتباع ما يلي:

يفضل استخدام نوع جيد من الكنافة لكي تضمنين الحصول على مذاق شهي.

لابد من تخفيف الشربات حنى لا تُصبح مُضره.

يفضل وضعها في الثلاجة ثم استخراجها وفركها لكي تُصبح مفككة.

يلزم عليك الابتعاد عن استخدام الزيت ولابد من استعمال السمنة أو الزبدة.

تجنب عدم الاحتفاظ بالشربات لمدة طويلة.

يجب تقليل نسبة السمنة به.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة عمل عجينة الكنافة الأصلية زي الكنفاني وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.