طريقة القطايف بالسميد طوال شهر رمضان

تعد القطايف بالسميد من ألذ وأشهى المعجنات والتي يكثر الطلبها في شهر رمضان المبارك حيث يمكن أن تؤكل كما هي أو يتم حشوها بالقشطة أو الشوكولاتة وتقدم بعد وجبة الإفطار في رمضان كتحلية، تابعي المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحلوى بكل سهولة في المنزل بمقادير سهلة وخطوات ميسرة للغاية.

القطايف بالسميد

لست بحاجة إلى شراء تلك الحلوى الشعبية من المحلات في رمضان حيث ستتمكنين بكل سهولة من تحضير ألذ قطايف وتقديمها لأولادك وضيوفك طوال الشهر الفضيل.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

كوبان إلا ربع من الماء الدافيء.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة أو الفورية.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

نصف كوب من دقيق السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

بيضة واحدة كبيرة الحجم أو يمكن لاستغناء عنها.

خطوات تحضير القطايف بالسميد: