نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة القطايف بالسميد طوال شهر رمضان في المقال التالي
تعد القطايف بالسميد من ألذ وأشهى المعجنات والتي يكثر الطلبها في شهر رمضان المبارك حيث يمكن أن تؤكل كما هي أو يتم حشوها بالقشطة أو الشوكولاتة وتقدم بعد وجبة الإفطار في رمضان كتحلية، تابعي المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحلوى بكل سهولة في المنزل بمقادير سهلة وخطوات ميسرة للغاية.
القطايف بالسميد
لست بحاجة إلى شراء تلك الحلوى الشعبية من المحلات في رمضان حيث ستتمكنين بكل سهولة من تحضير ألذ قطايف وتقديمها لأولادك وضيوفك طوال الشهر الفضيل.
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- كوبان إلا ربع من الماء الدافيء.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة أو الفورية.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.
- نصف كوب من دقيق السميد الناعم.
- ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا.
- رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم أو يمكن لاستغناء عنها.
خطوات تحضير القطايف بالسميد:
- قومي بإذابة كلاً من السكر والخميرة في نصف كوب من الماء الدافيء.
- قلبي جيادص ثم غطي الكوب واتركيه في مكان دافيء لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل.
- قومي بنخل الدقيق للتخلص من أي شوائب أو مواد متكتلة عالقة.
- أضيفي دقيق السميد وقلبي.
- يضاف البيكنج صودا والملح وللبن البودرة إلى الدقيق وتقلب المكونات معاً.
- أضيفي الماء المذاب به الخميرة إلى المكونات الجافة وقلبي جيداً.
- أضيفي باقي كمية الماء بالدريج مع التقليب المستمر حتى تتشكل عجينة بقوام مناسب للقطايف.
- غطي الغجينة واتركيها لمدة ساعة أو ساعتين حتى ترتاح وتتضاعف.
- قومي بتسخين الزيت في مقلاه عى نار عالية.
- أضيفي كقدار مغرفة من العجين حتى يشكل دائرة أو شكل القطايف الدائري المعروف.
- قلبي القطايف في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج تماماً.
- ارفعي القطايف الناضجة من الزيت وضعيها على مناديل ورقية لتشرب الزيت الزائد.
- كرري الخطوات مع كل العجينة حتى تنتهي من كل القطايف.
- يمكنك إضافة شربات إليها أو حشوها بالكريمة والمكسرات وتقديمها.
- احتفظي بالكمية المتبقية في كيس نايلون في الثلاجة.
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