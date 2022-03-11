فوائد شرب منقوع لبان الذكر على الريق للرجال والنساء لمدة 7 أيام وفق أحدث الدراسات

للبان الذكر فوائد كثيرة التي يجهلها بعض الناس حيث أن شرب لبان الذكر على الريق مفيد جداً حيث إنه غني بالعناصر اللازمة لصحة الإنسان وسوف نعرض في هذا المقال أهمية شرب منقوع لبان الذكر على الريق حيث يتم استخراجه من شجرة اللبان ويجف ليكون حبات صغيرة على شكل بلورة تسمى لبان الذكر ولا ننسى ذكر في أن لبان الذكر استخدم في قديم الزمان حيث يتميز أيضاً لبان الذكر بأنه غالي الثمن حيث يوجد في محالات العطارة .

أهمية منقوع لبان الذكر على الريق:-

يعد منقوع لبان الذكر مهم جداً في أمراض الجهاز الهضمي الحادة والمغص الذي قد ينشأ من تناول الأطعمة الملوثة فيعمل لبان الذكر كمطهر معوي للمعدة والأمعاء . يعد لبان الدكر مهم جداً في علاج آلام الأسنان علاوة على أنه يحمي الأسنان من التسوس . يساعد مشروب لبان الذكر في التخلص من آلام الدورة الشهرية والتقلصات التي تحدث في الرحم . لمشروب لبان الذكر دور فعال وقوي في التخلص من جلطات وأمراض القلب حيث إنه يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم. يعمل مشروب لبان الذكر على تنظيم ضربات القلب وضبط نسبة السكر في الدم لذا ينصح الأطباء مرضى السكر بتناول منقوع لبان الذكر على الريق يومياً. يعمل منقوع مشروب لبان الذكر على ضبط ضغط الدم حيث إنه يتحكم في نسبتي الصوديوم والبوتاسيوم . ينصح الاطباء أيضاً بتناول مشروب لبان الذكر حيث إنه يعمل على فقدان الوزن الزائد عن طريق الشعور بالشبع عند تناوله ويعمل أيضاً على حرق الدهون وإزالة الكرش . يعالج مشروب لبان الذكر على الريق الإمساك حيث إنه يعمل كملين ويعتبر مهضم جيد . يعالج أيضاً أمراض النفاخ والغازات . يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض الخبيثة مثل السرطانات.

وبذلك نكون قد عرضنا أهمية مشروب منقوع لبان الذكر لذلك يجب الحرص على تناوله كل صباح .

فوائد لبان الذكر

يعتبر لبان الذكر من أفضل اللثة المطهرة لاحتوائه على الكثير من الزيوت الطبيعية التي تقتل البكتيريا والميكروبات ، كما أن تناول لبان الذكر المنقوع يومياً يساعد على طرد السموم التي قد تتراكم في أعضاء الجسم الداخلية. يحتوي Boswellia للرجال على العديد من الخصائص والمكونات النشطة التي تدعم صحة الجهاز المناعي وتزيد من نشاط العقدة الليمفاوية ، وتعزز خلايا الدم البيضاء ، ويوصى باستهلاكها الدائم للحفاظ على نظام مناعة صحي.

أضرار لبان الدكر

كما ان للبان الذكر أثر ضار على صحة الإنسان في حالة الإفراط في تناوله الآثار السلبية على الكلى من الاستهلاك المفرط لحقن اللثة والتي يمكن أن تسبب مشاكل مثل التغيرات في أنزيمات الكلى إذا تم استخدام اللبان كبخور فإن كثرة استخدامه يمكن أن تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد.