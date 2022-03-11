طريقة بطاطا البوتين بالصوص المميز ألذ طبق جانبي

يعد طبق بطاطا البوتين من أشهى وأشهر الاطباق الجانبية وأكثؤها تميزاً وهو عبارة عن بطاطس مقلية مقرمشة مغظاه بصوص مميز يجمع بين الطعم الحلو والمالح ويقدم في العديد من المطاعم والوجبات السريعة بجانب السانودتشات المختلفة، حضري هذا الطبق بنفسك في المنزل واستمتعي به فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

بطاطا البوتين

إن أردت تحضير سفرة متكاملة كما تقدم في المطاعم حضري هذه البطاطس الشهية بجانب ساندتشات البرجر والمشويات وأبهري أولادك وضيوفك.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

خمس حبات من البطاطاس كبيرة الحجم أو متوسطة.

كوب من الجبنة موتزاريلا المبشورة ناعم.

نصف قالب من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ثلاث ملاعق كبيرة من الصويا صوص.

ملعقتان كبيرتان من الكاتشاب

كوبان من مرق للحم أو الحساء.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

كمية مناسبة من الزيت الغزير للقلي.

خطوات تحضير بطاطا البوتين: