نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة بطاطا البوتين بالصوص المميز ألذ طبق جانبي في المقال التالي
يعد طبق بطاطا البوتين من أشهى وأشهر الاطباق الجانبية وأكثؤها تميزاً وهو عبارة عن بطاطس مقلية مقرمشة مغظاه بصوص مميز يجمع بين الطعم الحلو والمالح ويقدم في العديد من المطاعم والوجبات السريعة بجانب السانودتشات المختلفة، حضري هذا الطبق بنفسك في المنزل واستمتعي به فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
بطاطا البوتين
إن أردت تحضير سفرة متكاملة كما تقدم في المطاعم حضري هذه البطاطس الشهية بجانب ساندتشات البرجر والمشويات وأبهري أولادك وضيوفك.
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- خمس حبات من البطاطاس كبيرة الحجم أو متوسطة.
- كوب من الجبنة موتزاريلا المبشورة ناعم.
- نصف قالب من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الصويا صوص.
- ملعقتان كبيرتان من الكاتشاب
- كوبان من مرق للحم أو الحساء.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- كمية مناسبة من الزيت الغزير للقلي.
خطوات تحضير بطاطا البوتين:
- قومي بتقشير البطاطا جيداً وإزالة الاتربة والطين العلق.
- تغسل البطاطس جسداً بالماء ثم تصفى وتصطع إلى أصابع رفيعة حسب الذوق.
- يمكنك إضاقة رشة من الملح والخل إلى البطاطس إن أردت ونقعها في النكهة قبل القلي.
- قومي بوضع الزيت في مقلاه عميقة ثم ضعيه على نار عالية حتى يسخن.
- ضعي البطاطس في الزيت برفق وقلبيها حتى تصبح ذهبية وتنضج.
- أخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل ورقية لتتشرب الزيت الزائد لحين تحضير الصوص.
- في مقلاه أخرى أذيبي الزبدة على نار متوسطة.
- أضيفي الدقيق وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.
- أضيفي حساء اللحم وتبليه بالملح والفلفل وقلبي.
- بعد أن يذوب الدقيق في الحساء أضيفي الكاتشب والصويا صوص.
- قلبي جيادص حتى يتكاثف الصوص ويصبح مناسب القوام.
- قومي بوضع البطاطس المحمرة في طبق ثم أضيفي إليها الجبنة الموتزاريلا.
- أضيفي الصوص فوق الجبنة وهو ساخن للغاية حتى تذوب الجبنة فوق البطاطس.
- تقدم البطاطس ساخنة مع الصوص بجانب المشويات أو ساندوتشات الدجاج المقرمش أو البرجر.
- يمكنك سكب جزء من الصوص داخل الساندوتش أيضاً إن أردت.
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