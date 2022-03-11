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عمر شويل - جدة كيفية عمل البيتزا الايطالية الاصلية ، البيتزا من الأطعمة المفضلة لمعظم الناس من جميع الأعمار ، فهي من الأطعمة المفضلة للكبار والصغار على حدٍ سواء. ولأن البيتزا الإيطالية من أشهر أنواع البيتزا ، يذهب الكثيرون لتناول أشهى البيتزا الإيطالية في المطاعم ، رغم أنه يمكنك كربة منزل صنع البيتزا الإيطالية في المنزل لعائلتك بكل سهولة. هنا في هذا المقال كيفية صنع البيتزا الإيطالية الأصلية.

البيتزا الايطالية

تشتهر إيطاليا بصنع البيتزا اللذيذة التي لها نكهة مميزة وطعم لا يقاوم ولحوم لذيذة. إذا كنت من محبي البيتزا ، وترغب في تحضيرها بالطريقة الإيطالية الأصلية ، وتأكد من أن أسرتك تقدم بيتزا نظيفة ، حفاظًا على صحتهم ، بدلاً من تناولها في مطعم بيتزا شهير ، بالإضافة إلى تحضيرها في بتكلفة أقل ، ها هي طريقة البيتزا الإيطالية الأصلية.

أهم ما يميز البيتزا الإيطالية هو العجينة اللينة الهشة ، وتعود شهرة إيطاليا إلى البيتزا ، عندما كانت بيتزا نابولي الكلاسيكية عبارة عن عجينة بصلصة الطماطم ، ثم جاءت الملكة مارغريتا لزيارة نابولي في القرن التاسع عشر ، مندهشة مما أذهلته بيكر في صنع البيتزا بألوان العلم الإيطالي الجديد. وهي عبارة عن طماطم حمراء وموزاريلا بيضاء وريحان أخضر ، وكانت تسمى مارغريتا بعد الملكة مارغريتا. إذا استطعت أن تعجن عجينة البيتزا الإيطالية بالطريقة الصحيحة ، فقد اتخذت الخطوة الأهم في طريقة البيتزا الإيطالية الأصلية في المنزل.

طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية

توضع الخميرة في الماء الفاتر مع التحريك جيداً حتى تذوب تماماً. يتم تغطية فترة للتأكد من أن الخميرة تعمل بشكل فعال.

نضع الدقيق في وعاء كبير ونعمل حفرة في المنتصف ونضع خليط الخميرة مع الماء الدافئ فيه.

نضيف باقي المكونات ، ونعجن جيداً لمدة ربع ساعة ، حتى تحصلي على عجينة ذات قوام ناعم وطري. ونضعها في وعاء مدهون بزيت الزيتون. ثم نغطيه جيداً ونتركه في مكان دافئ ، لنرتاح لمدة أربع أو خمس ساعات.

نقوم بتسخين الفرن لأعلى درجة حرارة ، وهذه إحدى الخطوات المهمة لضمان نجاح وصفة البيتزا الإيطالية الأصلية في المنزل.

بعد الوقت المطلوب حتى ترتاح عجينة البيتزا ، نقسم العجينة إلى أربع كرات ونتركها ترتاح قليلاً.

طريقة عمل صلصة البيتزا الايطالية

في طريقة صنع البيتزا الإيطالية الأصلية يفضل استخدام الصلصة الحمراء ، على الرغم من أن البيتزا الإيطالية الأصلية هي بيتزا بيانكا بدون صلصة الطماطم ، لذلك لا يتعين عليك عمل صلصة بيتزا حمراء إلا إذا كنت تفضل ذلك.

افردي كل كرة من عجينة البيتزا بالسماكة التي تفضلها ، سواء كنت تريد طبقة رقيقة أو سميكة من البيتزا ، حسب تفضيلاتك.

توضع عجينة البيتزا بعد دحرجها على ورقة خبز أو صينية خبز على صينية خبز.

ضعي الصلصة عليها ، ودلكي حواف البيتزا بزيت الزيتون.

ضعي البيتزا في الفرن المسخن لمدة عشر دقائق ، ثم اخرجيها لوضع جبنة الموزاريلا المبشورة أو أي نوع من الجبن حسب الرغبة. ثم ضعي الحشوة المفضلة لديك عليها “دجاج ، نقانق ، بسطرمة ، لحم ، مشروم ، مأكولات بحرية … إلخ.” ضعيها في الفرن مرة أخرى حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

اخرج البيتزا من الفرن واستمتع بالطعم الإيطالي المميز ، عن طريق وضع القليل من الريحان الطازج المفروم ، لضمان نجاح طريقة البيتزا الإيطالية الأصلية في المنزل.