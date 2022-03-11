عصير المغنيسيوم والزنك والأوميغا 3 يكافح الأرق والتوتر ستستغنى عن شراء المكملات الغذائية

يعتبر القلق والتوتر وضعف التركيز من المشاكل التي أصبحت تواجه الكثير من الشباب، ويكون السبب وراء ذلك إما الإجهاد أو عدم النوم لساعات كافية، أو عدم تناول الأطعمة الصحية والمفيدة التي تساعد على زيادة التركيز وتقلل من حدة التوتر والقلق، أو الإكثار من شرب القهوة والشاي، وربما يكون بسبب الضغط في العمل أو الدراسة دون أخذ قسط من الراحة، فنقدم لك عزيزي القارئ عصير سحري يمد الجسم بالطاقة والنشاط ويزيد من التركيز.

طريقة عمل عصير المغنيسيوم

هذا العصير سحري وطريقة تحضيره سهلة وسريعة، سوف يغنيك عن تناول المكملات الغذائية كما أنه يمنحك النوم بعمق دون أرق، وهو كالتالي، المقادير المطلوبة:

10 حبات من اللوز المقشر.

1 ملعقة صغيرة من السمسم.

1 حبة من الموز.

5 حبات من التمر.

2 كوب من الماء.

1 ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:

نحضر المطحنة ونقوم بطحن كلًا من اللوز والسمسم طحن ناعم.

نحضر بعد ذلك الخلاط الكهربائي ونضيف خليط السمسم واللوز المطحون ونضيف إليه حبة الموز المقطعة ثم نضيف حبات التمر ثم نضيف الماء ونخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات جيدًا.

نحضر الكوب ونضع به ملعقة العسل أو نضيفها إلى الخلاط ثم نصب العصير ويشرب كوب منه يوميًا في الصباح.

ويضاف العسل حسب الرغبة.

فوائد عصير المغنيسيوم للجسم

المغنيسيوم من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج لها الجسم، ونقصه يؤدي إلى ضعف التركيز والشعور بالأرق والتعب، ومن أهم فوائده: