الأطباء يحذرون من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يسبب الوفاة

فوائد زيت الزيتون يعرفها الكثير فهو له دور كبير في تعزيز صحة الكبد والتقليل من خطر الإصابة بالسرطان وغير ذلك، كما له فوائده أيضًا للشعر وللبشرة، إلا أن أضراره يجهلها الكثير من الناس، وذلك لأنه من المتعارف عليه أن زيت الزيتون أكثر أنواع الزيوت الصحية المستخدمة في الأطعمة والحلويات، إلا أن الاستخدام الخاطئ لزيت الزيتون قد يسبب في حدوث كوارث صحية تتمثل في الإصابة بالأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى الوفاة، ومن خلال مقالنا هذا نتعرف على الاستخدامات الخاطئة لزيت الزيتون.

أضرار تناول زيت الزيتون على الريق

ينصح العديد من الأطباء بتناول ملعقة واحدة من الزيتون على الريق لأن ذلك يحسن من وظائف الجسم ويقويه، وفي الواقع هو أمر صحي ومفيد في حالة استخدامه باعتدال، ويفضل باستشارة الطبيب أولًا.

أضرار زيت الزيتون