الأطباء يحذرون من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يسبب الوفاة

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فوائد زيت الزيتون يعرفها الكثير فهو له دور كبير في تعزيز صحة الكبد والتقليل من خطر الإصابة بالسرطان وغير ذلك، كما له فوائده أيضًا للشعر وللبشرة، إلا أن أضراره يجهلها الكثير من الناس، وذلك لأنه من المتعارف عليه أن زيت الزيتون أكثر أنواع الزيوت الصحية المستخدمة في الأطعمة والحلويات، إلا أن الاستخدام الخاطئ لزيت الزيتون قد يسبب في حدوث كوارث صحية تتمثل في الإصابة بالأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى الوفاة، ومن خلال مقالنا هذا نتعرف على الاستخدامات الخاطئة لزيت الزيتون.
أضرار تناول زيت الزيتون على الريق
ينصح العديد من الأطباء بتناول ملعقة واحدة من الزيتون على الريق لأن ذلك يحسن من وظائف الجسم ويقويه، وفي الواقع هو أمر صحي ومفيد في حالة استخدامه باعتدال، ويفضل باستشارة الطبيب أولًا.
أضرار زيت الزيتون
- إلا أن الإفراط في تناول زيت الزيتون على الريق قد يسبب نتائج عكسية، بدلًا من استفادة الجسم به قد يسبب في حصول أمراض خطيرة للجسم، نصنفها من خلال الآتي:
- تناول زيت الزيتون يوميًا على الريق قد يزيد في بعض الحالات من خطر الإصابة بالسمنة وسرطان الثدي، والسكتة الدماغية وسرطان القولون، وذلك لاحتواء الملعقة منها على سعرات حرارية تعادل 120 سعر بالإضافة إلى احتوائه على دهون مشبعة بنسبة 14%.
- يعمل تناول زيت الزيتون على الريق على التقليل من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم ورفع مستوى الكوليسترول الضار، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
- تناول زيت الزيتون مفيد لمرضى السكر إلا أن الإفراط في تناوله قد يزيد من خطورة حدوث هبوط حاد في سكر الدم.
- قد يسبب الإفراط في تناول زيت الزيتون عن الاستخدام المعتدل في حدوث أمراض الكبد والتهابات الأمعاء واضطرابات الجهاز الهضمي.
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