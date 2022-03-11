باذنجان المطاعم الشهير.. ملعقة واحدة ضعيها على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش وصحي

يعد الباذنجان من الخضروات المفيدة للجسم، وذلك لاحتواءه علي العديد من العناصر الغذائية لجسم الإنسان، فهو يحتوي على فيتامين ك، والمنجنيز والحديد ومضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض، وتحافظ على صحة القلب وجميع الأجهزة الحيوية، وضبط مستوى السكرفى الجسم، وتتنوع أطباق الباذنجان الشهية لدي الكثير من الأشخاص، إذ يمكن تناوله مقلي أو إدخاله فى المحاشي، وصلصات الطعام، لذلك سنقدم لكم طرق سهلة وسريعة لتحضير الباذنجان بدون زيت للاستفادة من فوائده الرائعة:

قلي الباذنجان بدون زيت هيفضل مقرمش:

توجد طرق عديدة عند قلي الباذنجان يمكن قليه بقشره أو قليه بقشره حسب الرغبة ومن أبرزها:

المكونات:

ثمرة باذنجان متوسطة أو كبيرة الحجم.

ملح.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

يقطع الباذنجان إلى شرائح، توضع فى إناء به ماء مغلي.

نضيف إلى الماء المغلي ملعقتين من الملح

يترك في الماء المغلي لمدة 10 دقائق حتى يتغير لون الماء إلى اللون البني.

يتم تصفية الماء من الباذنجان.

نحضر مقلاة وفيها كمية قليلة من الزيت وتوضع على النار حتى يسخن الزيت.

يوضع الباذنجان فى الزيت المده دقيقتين.

تقلب شرائح الباذنجان حتى يصل لونها إلي اللون الذهبي.

يخرج الباذنجان من المقلاة على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت أو الماء.

كيفية تقليل كمية الزيت عند قلبي الباذنجان:

من أهم طرق قلي الباذنجان قليل الزيت الطريقة التالية: